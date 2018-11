Navas: "Espero ponerme pronto a punto"

Pablo Machín ha recibido una de los peores noticias posibles en lo que al equipo se refiere, pues pierde temporalmente a uno de las piezas clave en su sistema. Jesús Navas sufre una lesión muscular en el sóleo de la pierna izquierda y se perderá con total seguridad el choque del domingo contra el Valladolid, quedando a expensas de evolución su presencia en los choques siguientes. El propio futbolista lamenta este parón ahora que se encuentra en un momento tal dulce como carrilero, siendo un baluarte de la ofensiva nervionense. "Nunca es bueno que te vengan estas lesiones. Uno siempre quiere estar ahí, y más yo , que no me quiero perder ningún partido", señaló en la COPE el palaciego, que desea regresar a los terrenos de juego cuanto antes: "Hay que seguir y espero ponerme pronto a punto".

Además, Jesús Navas se refirió a su rendimiento como lateral, posición en la que se estrenó con Guardiola en el City, y en la que tiene como referencia a Daniel Alves: "Dani Alves aquí subía mucho y yo le cubría las espaldas. No era una posición desconocida, yo hacía mucho la cobertura. Siempre me ha encantado a atacar, pero esos años aprendí mucho para defender. Guardiola ya me puso en esa posición".