Machín, sobre las bajas, la dificultad del Valladolid y la posibilidad de ser líderes

Una vez consumido el parón, Pablo Machín ha analizado en rueda de prensa cómo afronta el equipo un regreso a la competición que le ofrece la posibilidad de situarse líder, circunstancia a la que le restó importancia a la que vez que destacó la complejidad de imponerse a un rival como el Valladolid. "Para ser sinceros a estas alturas de la competición, la clasificación no es importante para mí. Lo que hago es ir partido a partido y después ya veremos donde nos pone la clasificación", ha indicado el técnico, que ha reconocido que estará pendiente del Atlético-Barça de mañana, partido del que dependerá contar o no con opciones de acceder a lo más alto, aunque afirma que lo hará más por tratarse de un choque interesante que por intereses clasificatorios: "Lo veré porque es un partido atractivo más que por nosotros. No nos va la vida ni mucho menos en ese choque. Nosotros tenemos que seguir con paso cortos pero firmes y lo inmediato es conseguir los tres puntos con el Valladolid, un equipo al que, aunque no tenga el glamur de otros, será tremendamente dificultoso de superar por sus números y por su estado forma. Fuera sólo han perdido un partido, fue contra el Real Madrid, y los que lo vieron saben de la manera qué sucedió". En este sentido, Machín espera que el parón haya sentado bien a los suyos y recargado las pilas: "Tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos para ganar e intentar que el parón nos haya venido bien y que toda la gente esté para rendir a un nivel óptimo porque lo necesitaremos para ganar al Vallaodlid".

Para ello, no contará con Jesús Navas ni con Gonalons, ausencias que lamenta profundamente el preparador nervionense: "Jesús sufre una lesión muscular y con ese tipo de percances nunca se puede saber con certeza la duración de la baja. Habrá otro compañero que tendrá la oportunidad de ayudarnos a ganar este partido, en el que seguro que no estará Jesús". Ese efectivo es Aleix Vidal: "La oportunidad seguro que la va a tener, que dé un paso adelante ya dependerá de él. El Sevilla lo trajo porque es un futbolista que conocía y sabía lo que podía dar y él quiere rendir al máximo. Lo que tenemos que hacer es intentar sacar lo mejor de él. Tendrá la ocasión de jugar por Navas y será el césped quien dicte sentencia". No menos frustrado se mostró por la nueva lesión del francés: "Lo de Gonalons nos afecta mucho, pero él es el mayor damnificado, pues sólo ha podido dar una pequeña pincelada de lo que nos puede dar, que es mucho. Es un infortunio pero son cosas que no se pueden controlar. Lo esperaremos porque ya ha demostrado que lo va a dar todo de su parte para acortar plazos", ha comentado el técnico, que ha añadido: "Es un déficit que la plantilla notará a lo largo de la competición. Son muchos partidos, muchos meses y él es un futolista que nos daba la posibilidad de reubicar a Banega, que ya lo vimos ante el Espanyol más adelantado, en una posición donde su visión puede ser más determinante. También es verdad que la plantilla ha demostrado que tiene esa capacidad para que no se noten las ausencias. Hay muchos partidos por delante y todos vamos a ser importantes".

Además, Machín ha asegurado que los "en principio los internacionales han llegado bien físicamente, sin lesiones", aunque ha reconocido que "los viajes transoceánicos, casos de Mercado y Franco Vázquez, "dejan aturdido". Así, ha señalado que "tendrán que pasar unas horas para saber si están en condiciones" aunque "seguro que estarán bien".