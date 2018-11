Machín y el futuro de André Silva: "Lo va a decidir él con su rendimiento"

Caparrós aseguró días atrás que ya tenían amarrada la continuidad de André Silva, asunto por el que se le ha preguntado a Machín, que tiene claro dos cosas: que cuenta con su luz verde y que será el propio rendimiento del luso el que dictamine su futuro. "Hoy no me preocupa en absoluto ese tema. Ni siquiera me lo he planteado. Tengo claro que estará hasta final de temporada. Mi intención es que siga rindiendo y dé un plus más, porque tiene capacidad", ha comentado el preparador sevillista, que ha añadido: "En su contrato hay una opción de compra con cantidad estipulada, y otra gente tiene que valorar si es asumible. Si me piden opinión, por supuesto, pero no sólo es lo que yo quiero sino lo que se puede. El que lo va a decidir va a ser más André Silva con su rendimiento que el entrenador y el club. Si sigue haciendo goles, implicándose tanto y haciendo mejores a los de alrededor, él mismo va a decir 'señores si no hacéis efectiva la opción de compra estáis ciegos".

El técnico también se refirió a otros nombres propios que han sido vinculado con el Sevilla, casos de Iborra y los pucelanos Fernando Calero y Rubén Alcaraz, que el domingo podrán mostrarse en Nervión: "Nombres saldrán muchos y es mejor valorarlos de puertas para adentro. Todos conocéis a Iborra y las capacidades que tiene mas allá de los aspectos puramente futbolísticos y eso es importante. Ya habrá momento de valorarlo", ha indicado sobre el valenciano Machín, que ya tuvo a sus órdenes en el Girona a Alcaraz: "Tanto Rubén como Calero son buenos futbolistas. A Alcaraz lo conozco muy bien. Estuvo a buen nivel en Segunda aunque no tuvo muchos minutos por el nivel de sus compañeros. Se lo ha trabajado mucho y ahora está demostrando toda la capacidad que tiene en el Valladolid. A Calero lo conozco menos. Seguro que hay buenos futbolistas tanto el Valladolid como en otro clubes y si tienen nivel de Sevilla hay que valorar mucho más. La secretaría técnica los tendrá controlados, a ellos, y a muchos otros".