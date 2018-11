Iborra, a la espera de que el Sevilla dé el paso

Todas las partes en clave sevillista coinciden en que el regreso a Nervión de Vicente Iborra supondría un acierto y el jugador no esconde en absoluto que le encantaría que esta posibilidad fructificase. La afición respalda la decisión de la dirección deportiva de intentar repatriar al de Moncada y sólo queda por conocer la predisposición del Leicester a facilitar la salida de un futbolista por el que hace dos veranos pagó 15 millones de euros pero que en el presente curso han sumido en el ostracismo. Los nervionenses gustarían una cesión con opción a compra para hacerse en enero con sus servicios y reforzar con su polivalencia una posición mermada por la nueva lesión de Gonalons y el discreto rendimiento mostrado hasta ahora por Roque Mesa.

Una operación que tiene todos los condicionantes para acabar cristalizando, pero que pende de los más importante, que es dar el primer paso. Y es que según ha podido conocer ESTADIO Deportivo, las conversaciones, como tal, aún no se han producido. Caparrós sabe del interés de Iborra por volver y el de Moncada conoce el gusto blanquirrojo por repatriarlo; un deseo mutuo que hoy por hoy se encuentra en una fase embrionaria y a la espera de que el director de fútbol del Sevilla, junto a sus adjuntos Paco Gallardo y Carlos Marchena, den el primer paso.

En parte, por el propio Iborra, quien ya demostró en Nervión ser, además de un gran profesional, un caballero; un futbolista con unos valores y unos principios que ya no acostumbran a verse en el fútbol de elite. Y por ello, no está dispuesto el exsevillista a especular con su futuro, a forzar un retorno a Nervión que le gustaría tanto como hacerlo de frente, y no por la puerta de atrás de un Leicester al que le guarda el máximo de los respetos, aún más después de la tragedia que ha azotado a la entidad inglesa recientemente, habiendo fallecido el propietario del club, el empresario tailandés Vichai Srivaddhanaprabha, junto a otros cuatro pasajeros, en un accidente de helicóptero en el aparcamiento del estadio King Power.

Lo que puede ofrecer

Llegados a ese punto, cabe preguntarse qué ofrecería Vicente Iborra a este Sevilla, donde consideran que el valenciano puede aportar en una doble vertiente, tanto en la intangible, por su capacidad para hacer vestuario, su liderazgo y su indiscutible compromiso, como en lo propiamente deportivo, para lo que basta mirar sus números durante las cuatro temporadas en el Sánchez-Pizjuán.

Firmado en su momento como mediocentro defensivo por la salida de Medel, su contribución fue más allá de la contención merced a una llegada desde atrás que le convirtió en una fuente de goles y de asistencias. De hecho, Emery optó por adelantar en muchas ocasiones su posición y situarle entre líneas para rentabilizar su pegada. Los números hablan por sí solos, ya que, durante su estancia en Nervión, Iborra anotó un total de 30 dianas en todas las competiciones y sirvió 13 pases de gol a sus compañeros, cifras impropias de un jugador incorporado para ejercer en el doble pivote en un principio.

Como sevillista duplicó su balance realizador en el Levante, como reflejo de ese paso al frente en todos los sentidos y las múltiples posibilidades que le brindaba al preparador de Hondarribia.

No obstante, sus cifras más discretas en este sentido las firmó en el ejercicio de su debut a pesar de ser el segundo en el que más minutos disfrutó. Acabó con cuatro goles y cuatro asistencias, mientras que en las dos siguientes, ya erigido en una pieza vital en el vestuario blanquirrojo, alcanzó los nueves aciertos, con dos pases en la 14/15 y tres en la 16/17. Ya con Sampaoli, en su última temporada en el Sánchez-Pizjuán, ejerció más de pivote y gozó de menos minutos, pero apenas bajó el pistón realizador, con ocho tantos, igualando su récord de asistencias con cuatro.

A todo esto se suma que en los 11.178' acumulados como nervionense tan sólo fue expulsado en tres ocasiones, una en su primera temporada y dos en la 15/16, detalle que también juega a su favor en una posición como la suya.

Tiene más 'novias'

El Villarreal es otro de los clubes que se ha subido al carro para traer de vuelta a Vicente Iborra a LaLiga. Especialmente viendo la falta de efectivos que tiene Javi Calleja en la zona ancha del campo.