Sevilla F.C.-Real Valladolid: Sin vértigo a las alturas

El tiempo, y el balón, dirán hasta dónde puede llegar este Sevilla. Hablar a día de hoy de LaLiga se antoja, a priori, demasiado osado. Palabras mayores para un equipo que ha vuelto a reinventarse un verano más y que bien haría en acudir al mercado de enero para reforzar una plantilla con escaso fondo de armario. Pero la afición es libre de soñar. Y Machín y los suyos están empeñados en seguir dando rienda suelta a esa ilusión.

Acostumbrados desde hace años a vivir en las alturas, en Nervión no existe el vértigo. No hay temor a pelear con los más poderosos, aun conscientes de las armas que posee cada uno. Pero la ambición no está reñida con la sensatez. Y por ello, nadie piensa que derrotar al Valladolid, que sólo ha perdido como visitante en el Bernabéu, vaya a ser una empresa sencilla.

Como sucediera antes del parón ante el Espanyol, otra de las revelaciones de este campeonato, habrá que armarse de paciencia ante otro conjunto rocoso y explotar al máximo las virtudes de un equipo que considera la acumulación de llegadas, habitualmente con rápidas transiciones, la mejor fórmula para superar a su adversario, aunque no siempre tenga el control de los partidos y también se exponga a la pegada rival. Una idea muy clara que el técnico soriano ejecuta con un once muy definido.

La importancia del choque y el descanso motivado por el parón permiten afirmar, casi sin margen de error, que el de Gómara apostará por su alineación tipo, aunque deberá introducir un importante retoque obligado. El incansable Jesús Navas será baja por lesión y en su lugar tendrá la oportunidad Aleix Vidal, exigido a dar un paso al frente tras estar rindiendo muy por debajo de lo esperado.

Por lo demás, el hecho de haber disputado dos partidos con su selección no debe ser obstáculo para que André Silva sea de la partida junto a Ben Yedder en la punta de lanza, repitiendo también el trivote de jugones que forman en la medular Banega, Sarabia y el Mudo.

La duda se central en el eje de la zaga, toda vez que Escudero parece ir ganándole la partida a Arana en el flanco izquierdo. Con Kjaer de vuelta, Machín dispone de cuatro centrales aptos, por lo que el descanso podría ser para Mercado, que viene de jugar con Argentina.

Por su parte, el Valladolid, segundo equipo que menos goles encaja de LaLiga (9), sólo por detrás del Atlético, deberá retocar su zaga por las lesiones de Moyano y Kiko Olivas, manejando su técnico, Sergio González, diferentes alternativas con cambios de dibujo incluidos (entre el 4-3-3 y el 4-4-2). Variantes para tratar de asaltar un fortín que sueña con el liderato.