Caparrós: "Hablé con Monchi para decirle que se viniera y trabajar juntos"

Además de repasar la actualidad del mercado de fichaejes, las posibles bajas y las renovaciones de varios de los jugadores del Sevilla, Joaquín Caparrós también ha analizado la figura de Pablo Machín y ha recordado como fue su vuelta al club al final de la pasada temporada, donde ha desvelado una anécdota que hasta hoy no había trascendido. "No me esperaba volver a mi casa pero por las circunstancias en un estado de necesidad me llaman y voy con el pecho descubierto, a hacer lo que me dijera el club, yo sabía que teníamos una magnífica plantilla, conseguimos meternos en la liguilla. Luego no puedo decirles que no, primero dije que no me veía preparado para descargar de presión al que pudiera llegar a la dirección deportiva, pensaba que era una carga para una persona en un cargo tan importante como es el área deportiva. Pero repito, estamos con los pies en el suelo, con máxima humildad pero que nos quiten 'lo bailao' a día de hoy. Somos noticia no ya solo a nivel nacional sino a nivel mundial por ir líderes hoy".

Así recuerda Caparrós aquellos días frenéticos y ese final de temporada convulso en Nervión: "Después del partido ante el Levante, el presidente me llama a las dos de la mañana, le cogí el teléfono y me dijo 'supongo que imaginas para qué te llamo', y al día siguiente tuvimos una reunión en Sevilla y de ahí salió el contrato, yo le dije que no quería contrato ni cobrar nada, solo quería elegir a mi cuerpo técnico pero no se podía porque eran profesionales... Así que me pusieron 600 o 700 euros. Yo ese mes lo disfrtué de una forma espectacular, luego me ofrecieron el otro cargo y puse las condiciones de elegir a mi equipo de trabajo, cogí a Carlos Marchena y a Paco Gallardo que iban para dirigir al Sevilla Atlético, pero me los llevé, y no me he equivocado con ellos dos".

Además de llevarse a Marchena y Gallardo, Caparrós lo intentó con otro sevillista, nada más y nada menos que con Monchi, pero no pudo: "Hablé con Monchi para decirle que se viniera, para decirle que teníamos que trabajar los dos juntos. Ahí está, le dije que se viniera pero era complicado por su compromiso allí en Roma. Por circunstancias ya no hemos vuelto a hablar más".

Cambiando de tema, Caparrós también valoró la figura de Machín: "Cuando buscábamos un perfil de entrenador queríamos un técnico con hambre, que transmitiera un concepto claro de lo que quería, teníamos varias opciones pero rápidamente fuimos a por Pablo y nos está dando la razón, escucha y está preparado, al principio tuvo tres resultados pero día a día fue conociendo a sus jugadores, hizo unos cambios y a la vista están los resultados. Se lleva casi todas las horas en la ciudad deportiva, se ha traído a tres personas de confianza y nosotros le hemos dado el resto de ayudantes que conocen muy bien al Sevilla, estos facilita mucho y anticipan el saber". "Tiene este año y otro más", añadió en cuanto a su contrato.

Además, el utrerano sigue manteniendo que tienen la mejor plantilla. "Dije que teníamos la mejor plantilla, el mejor entrenador, el mejor cuerpo técnico pero eso lo digo porque los míos siempre son los mejores. Yo defiendo a los míos siempre, mis plantillas son las mejore que hay, siempre lo he dicho".

Caparrós volvió a entrar en el tema del objetivo deportivo para esta temporada: "Nuestro objetivo es estar en Champions, eso es crecer, y tenemos que ser exigentes con nosotros mismos. Necesitamos estar varios años consecutivos en Champions, y eso equivale a estar entre los primeros de LaLiga, luego el campeonato nos dirá hasta dónde podemos llegar. Solo tenemos 25 licencias, si incorporamos qué hacemos, ¿echar a los que están? Vuelvo a un ejemplo como es el Atlético, que rompió la hegemonía del Madrid y Barcelona. Y lo hace por su grupo, por el grupo que tiene, eso hizo que sumaran puntos que nadie creía que podían sumar. Un grupo que no esté completamente convencido, que cada uno piense de una forma, ya puedes tener a 15 cracks pero al final hay que tener un equilibrio. Nosotros estamos buscando, claro, pero tiene que llegar con un perfil para que pueda ayudar, si lo encontramos lo vamos a incorporar siempre que sume en lo deportivo y en lo grupal".

En cuanto a si existe miedo por hablar de LaLiga y se creen demasiadas expectativas, Caparrós fue claro: "Bendita frustración, eso es por crecer muchísimo. Nuestro objetivo es Champions, en función como vayamos en esos puestos el tiempo lo irá diciendo. Es bueno que nos exija nuestra afición, ellos han visto de todo y es bueno que nos exijan. Los futbolistas quieren venir al Sevilla y como juego esto tiene una parte de azar como las lesiones, la no adaptación a una ciudad, esa parte no la puedes controlar pero nosotros somos un club que vamos creciendo. Estamos haciendo una ciudad deportiva espectácular y tenemos que aspirar a Champions pero que en el equipo haya chicos críados en la carretera de Utrera para no perder esa identificación".

Por último, aludió al Atlético de Madrid como un ejemplo en los últimos años de competitividad y cantera: "Tenemos que exigirnos, el Atlético es un ejemplo porque rompe esa hegemonía, por el grupo que tiene... Es un equipo que tiene 20 futbolistas y tiene cantera. Eso de decir que el Sevilla tiene ya un nivel que no puede mirar a la cantera es una tontería, ahí está el Atlético, ha dado jugadores como Saúl, Thomas, Koke, Lucas... Queremos ir recortandos distancias con todos, tenemos que ir creciendo con los pies en el suelo, habrá años en lo que estemos mejor o peor clasificados, pero el club tiene unas áreas con gente super profesionalizada que le hace ser reconocido a nivel mundial".