Mercado, sobre su renovación: "No hubo ningún tipo de contacto"

Gabriel Mercado no se encuentra en la misma situación que Sarabia y Banega, cuyas ampliaciones de contrato se están negociando. El defensa argentino no ha contactado aún con el Sevilla para renovar el compromiso pese a que el próximo verano queda desvinculado del club nervionense. En enero podría negociar con otro equipo.

En una entrevista concedida a Goal, Mercado habla sobre este asunto. "No depende de mí, yo lo que depende de mí lo hago, que es venir acá, entrenar cada día, estar preparado para poder jugar y en el momento que me toque jugar dar lo mejor y así va a ser hasta el último día. Después la gente que se encarga de eso analizará si le conviene o no que yo siga. La verdad es que hasta ahora no hubo ningún tipo de contacto pero yo que sé que queda un tiempito todavía y hasta el último día que esté aquí voy a dar lo mejor que tenga. Si se termina el vínculo, yo creo que ni yo podré reprochar ni nadie podrá reprocharme el esfuerzo y el compromiso que tengo con este equipo", afirmó.

Mercado repasa el liderato en LaLiga, pero con los pies en la tierra. "Para mí falta mucho, lo que tenemos que hacer es continuar con esta buena dinámica de victorias como se dice acá. El otro día no fue nuestro mejor partido y lo sacamos adelante y lo pudimos ganar, eso habla de que el equipo está bien, está sólido, de que a pesar de todos los contratiempo que tuvimos lo pudimos sacar adelante, hemos tenido muchas lesiones de jugadores importantes que son prácticamente fijos y el equipo siempre se sobrepuso y está en la pelea. Lo importante es el partido que viene, no relajarse y pensar que porque hoy estamos en la punta vamos seguir ahí hasta fin de temporada. Esto es muy cambiante. Lo bueno de este año es que LaLiga está muy entretenida, muy apretada y eso hace que cualquiera puede pelear por ganar a cualquiera", expresó.

A horas de que se disputase el quinto partido de la fase de grupos de la Europa League frente al Standard de Lieja, el argentino habló de la competición fetiche del sevillismo. "Me tocó los primeros dos años jugar la Champions, que fue una sensación espectacular para mí que llegaba de Sudamérica, el año pasado que hicimos historia por llegar a cuartos de final y peleamos de igual a igual con una potencia como es el Bayern. Nos tocó bajar un escalón, estar en la Europa League, pero el Sevilla es uno de los grandes candidatos y nosotros lo sabemos. Tenemos esa responsabilidad de poder luchar por esta competición. Intentaremos en el próximo partido poder ganar y encarrilar la clasificación y así ir creciendo en la Europa League", relató. Concluyó en que el Sevilla, a base de esfuerzo y trabajo, es "uno de los candidatos en LaLiga, Copa y Europa League."