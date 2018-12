Las alternativas de Machín si no llega Aleix

Pablo Machín ha desplazado a 21 futbolistas a Vitoria, donde viaja con la duda de Aleix Vidal, que no acabó el duelo contra el Standard por problemas físicos.

En el caso de que el ex del Barcelona no logre llegar a tiempo, el técnico no tendrá a ninguno de sus dos especialistas para la banda derecha, por lo que tendrá que improvisar una solución de urgencia.

En la galería repasamos las opciones que tiene dentro de la plantilla.