Alavés 1-1 Sevilla FC: Argumentos para ver el vaso medio lleno

Se esfumó el liderato. Unos verán el vaso medio vacío y otros medio lleno. Los primeros achacarán a su equipo su cobarde primera mitad. Los segundos, se quedarán con la reacción de la segunda, en la que Machín tocó las teclas necesarias para ser más osados, merecer el empate e incluso rozar el premio gordo. ¿Qué hubiera pasado si ese plan se pone antes en práctica? Eso forma parte del fútbol-ficción. Pero en la práctica, el punto, que baja al Sevilla al segundo escalón de LaLiga, se antoja positivo dado el escenario y el buen momento del rival.

De inicio, el técnico soriano apostó por Mercado para paliar la trascendental baja de Jesús Navas -el verdadero motor de este equipo- y la de Aleix Vidal, que no se recuperó a tiempo de sus molestias, dejando en el banquillo a un Sarabia que ya descansó en Lieja y andaba tocado.

Y como en tierras belgas, los sevillistas salieron con el freno de mano echado, dejando pasar los minutos mientras el rival se crecía en un partido que le venía como anillo al dedo. Choques, balones divididos, faltas, interrupciones... Es la salsa en la que más cómodo se encuentra el Alavés. Y aunque el cuadro nervionense no se arrugaba en esa batalla física, hacía falta mucho más para pensar en llevarse algo positivo de un feudo donde nadie ha ganado en esta Liga.

Los babazorros dejaron claro desde el minuto uno su plan. Juego directo, presión alta, aperturas a banda y constantes centros laterales. Así, a los dos minutos, Calleri ya remataba fuera, ante la oposición de Kjaer y Mercado, un balón servido desde la banda derecha por Martín.

No sufrían pese a todo los sevillistas, que veían pasar el balón por el área de Vaclik sin peligro real. Pero como es cada vez más habitual lejos de Nervión, los de Machín iban a verlas venir, con las líneas juntas y pertrechados en su campo, imponiendo un ritmo de juego bajo y confiando toda su suerte a un balón teledirigido por Banega que encontrase a alguno de los puntas. Un plan demasiado pobre para inquietar a tan rocosa defensa.

Atascados e imprecisos con el balón en los pies, los de Nervión no presionaban arriba y vivían en el alambre dentro de un partido tosco y sin ocasiones. No era el escenario propicio para que su mayor calidad saliera a relucir. El Mudo no la olía. Y así, mantener el liderato ya parecía una quimera aún con el 0-0.

Hubo que esperar al minuto 17 para ver el primer acercamiento blanquirrojo con algo de peligro, pero el buen centro de Mercado no encontró rematador. Fue una aparición aislada del argentino, mientras que en la otra banda, Escudero tampoco aparecía. Y mientras tanto, un Alavés más intenso respondía con un pase envenenado de Jony desde el costado izquierdo que Ibai no logró enganchar.

Volvieron a intentarlo los albiazules pasada la media hora con un lanzamiento lejano de Duarte que Vaclik se sacó no sin problemas. Pero tampoco es que fuese un asedio local. Es más, tuvo el Sevilla la suya y no la aprovechó. Ben Yedder peinó un balón en largo, André Silva se la devolvió y el francés cruzó en exceso.

En un partido tan disputado, la puntería es oro. Pero no la tuvo el cuadro nervionense y sí su rival en una acción polémica. Corría el minuto 37 y un cabezazo en el centro del campo de un jugador alavesista encontraba a Calleri, en claro fuera de juego, aunque previamente, en un intento de despeje fallido, Sergi Gómez había tocado el balón. Por ello, el colegiado hizo oídos sordos a las protestas sevillistas mientras el argentino la ponía al área y Jony le ganaba la partida a Carriço para remachar en boca de gol.

Se ponía todo muy cuesta arriba. Y salvo un cabezazo fuera de Kjaer tras una falta, no hubo reacción sevillista antes del descanso. Ni tampoco tras el paso por vestuarios, con Amadou por Roque Mesa para evitar la expulsión del canario, que ya se había jugado la segunda amarilla.

Los minutos volaban con el Alavés a gusto en su papel de esperar sin que nada ocurriese, mientras que en el conjunto blanquirrojo nadie hallaba vías de acceso hacia Pacheco. Había que tocar alguna tecla y Machín la encontró a falta de media hora con la entrada de Promes, al que situó de carrilero diestro.

El holandés reactivó a su equipo, participando en tres acciones casi consecutivas que rondaron el empate. Primero puso un balón al área que André Silva engatilló con un disparo alto; luego fue él mismo quien disparó al lateral de la red; y a renglón seguido, conectó con Ben Yedder y éste con el Mudo, que remató al cuerpo de Pacheco.

El Sevilla se iba arriba y su técnico metía más madera con la entrada de Sarabia, con el reloj corriendo inexorablemente. Y halló premio en las botas del madrileño, de las que siempre surgen acciones determinantes. El Mudo abrió a banda y el ex del Getafe puso un balón raso que Ben Yedder transformó en gol. Restaban poco más de diez minutos y el Sevilla, ahora sí muy metido, buscó el segundo con un cabezazo de Silva, un disparo alto del Mudo u otro escorado del propio Ben Yedder. Pero en un final de partido loco, de área a área, también pudo salir cruz, aliándose Vaclik con el palo y la fortuna tras el cabezazo, sin oposición, de Brasanac. Un punto valioso, al fin y al cabo, por el escenario y por cómo se puso el encuentro.

- Ficha técnica:

1 - Alavés: Pacheco, Martín Aguirregabiria, Ximo Navarro, Laguardia, Duarte; Tomás Pina, Wakaso (Brasanac, min. 73), Manu García; Jony, Ibai Gómez (Sobrino, min. 82) y Calleri (Guidetti, min. 90).

1 - Sevilla: Vaclik; Carriço, Kjaer (Sarabia, min. 69), Sergi Gómez; Mercado (Promes, min. 58), Roque Mesa (Amadou, min. 46), Banega, Franco Vázquez, Escudero; Ben Yedder y André Silva.

Goles: 1-0, M.37: Jony. 1-1, M.77: Ben Yedder.

Árbitro: Sánchez Martínez (Comité Murciano). Amonestó a los locales Manu García (min. 24), Tomás Pina (min. 54) y Guidetti (min. 93), y a los visitantes Roque Mesa (min. 26), Sarabia (min. 39) y Vázquez (min. 84).

Incidencias: Partido correspondiente a la decimocuarta jornada de LaLiga Santander disputado en el estadio Mendizorroza ante 17.848 espectadores, unos 100 de ellos procedentes de Sevilla. Antes del encuentro se llevó a cabo la presentación del equipo albiazul que compite en la Liga Genuine, destinada a personas con discapacidad intelectual.