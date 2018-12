Machín, a la 'unidad B': "Van a tener la oportunidad de revertir la situación"

Una representación del Sevilla Fútbol Club, encabezada por el vicepresidente Gabriel Ramos y el técnico Pablo Machín ha visitado en la mañana de este martes la Ciudad de los Niños de San Juan de Dios, como ya es tradición por estas fechas. Un acto tras el que el técnico sevillista ha atendido a los medios de comunicación, analizando la actualidad sevillista y el inminente partido copero que este miércoles enfrentará al Sevilla FC ante el Villanovense en el Sánchez-Pizjuán, encuentro correspondiente a la vuelta de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey.

"Hemos tratado de poner nuestro granito de arena para hacer felices a los chicos y a sus familias, que no lo están pasando bien. Intentamos facilitarles unas horas del día", comenzó diciendo Machín, para centrarse posteriormente en la actualidad sevillista. Y lo más inmediato, la Copa del Rey: " Es una obligación pasar. Todo el mundo es consciente de que el Sevilla es superior, pero no es la primera vez que un equipo de Segunda B se lo pone difícil a un conjunto de Primera. No queremos ser uno de ellos". Sobre el once y las posibles rotaciones que pueda introducir (alguna de ellas obligadas) frente al Villanovense, el técnico sevillista explicó que busca "a los mejores para el partido", aunque sin olvidarse de las exigencias del calendario, tanto en LaLiga como en Copa: "También debemos de pensar en cómo acabó una semana exigente y que viene un partido difícil en Mestalla. Lo normal es que actúe la gente que pueda estar más fresca, los que menos juegan en LaLiga. Si no fuimos capaces en el primer partido de encauzarla, sí que ahora van a tener la oportunidad de revertir la situación". Un claro mensaje para la 'unidad B', que espera que recoja el testigo. " Miedo no tengo, pero respeto seguro que sí. No queremos ser uno de esos titulares de la prensa de mañana en el que estamos eliminados o sufriendo. Vamos prevenidos. También ayudados por nuestra afición, que nos lo pondrá más asequible. Por mucho que (el Villlanovense) sea de Segunda B, hay que demostrarlo en el terreno de juego".