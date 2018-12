Un Sevilla FC debilitado recibe a un FC Barcelona con ansias de liderato

La jornada número 12 de la Liga Iberdrola será, nuevamente, intersemanal. El encuentro que la abrirá será el que disputen Sevilla FC y FC Barcelona, en esta ocasión, en el Estadio Jesús Navas. Ambos conjuntos se enfrentarán con necesidades muy diferentes a las 16:00h, en un día en el que los de Pablo Machín tendrán compromiso copero. La encargada de poner orden será Beatriz Cuesta Arribas, del Comité de Árbitros de Galicia. El encuentro, esta vez, será televisado por Gol.



Las situaciones que atraviesan ambos conjuntos son muy distintas. Mientras que el FC Barcelona se encuentra a un punto del líder (el Atlético de Madrid) y tratará de hacerse con la victoria para no descolgarse de la lucha por el título liguero, el Sevilla FC suma ocho derrotas consecutivas, no logra vencer desde el 23 de septiembre ante el Sporting Club de Huelva (actual colista). Las sevillistas están a un punto de la salvación (ocupada por el Madrid CFF, con siete).



El Sevilla FC logró hacer frente la semana pasada a todo un Levante que está luchando en los puestos más altos de la clasificación y llegaba de endosar goleadas. Pese a eso, las de Paco García y Sergio Jiménez no lograron la victoria. El rival que tenían delante (con Charlyn y Soni, una de las parejas más goleadoras de la Liga Iberdrola), las obligaba a mantener una buena posición defensiva y estar replegadas. Aguantaron el tirón y consiguieron salir alguna vez a la contra. Cierto es que el Levante, en la primera mitad, no obtuvo fortuna (buenas paradas de Noelia Ramos, palos, largueros...). En la segunda, el Sevilla FC trató de hacer un juego más vertical, pero no fueron muchas las ocasiones que generaron. Las granotas sufrieron, pero a poco del final lograron materializar el tanto que les dio la victoria.



Por su parte, el FC Barcelona, venció con contundencia (3-0) sobre la UD Granadilla Tenerife. Las blaugranas se adelantaron gracias a un tanto de Aitana en el 39'. En la segunda mitad, Alexia sería la encargada de ampliar la renta culé en el 57'. 12 minutos después, Aitana hizo su doblete, haciendo imposible para las canarias llevarse algún punto de la Ciudad Deportiva Joan Gamper.

El FC Barcelona, favorito

No solo es favorito el conjunto de Fran Sánchez por la posición actual de ambos conjuntos. Los antecedentes más cercanos, los de la pasada campaña, muestran una superioridad del conjunto catalán. En ambos choques, fueron las culés las que se hicieron con la victoria. En la ida, también disputada un 5 de diciembre (en 2017), concluyó con un 0-2 (tantos de Andressa Alves -de penalti- y Ruth). En la vuelta la situación fue peor para el conjunto sevillista, quienes cosecharon una derrota por idéntico resultado a la que obtuvo el equipo masculino en la final de Copa. 5 goles a 0, merced a los tantos de Mariona (por partida doble), Alexia, Bussaglia y Lieke Martens.

La vuelta de 'Pam'

La guardameta mexicana pasó cuatro años en Sevilla antes de su salida este verano a Barcelona. La exsevillista confesó, a los medios del conjunto catalán, que para ella será muy "especial" regresar a Sevilla este miércoles: "Será especial, regreso a la que fue mi casa durante los últimos cuatro años y tengo allí a mucha gente a la que considero familia".

Novedades y convocatorias

Las de la Ciudad Condal cuentan con varias bajas sensibles: Gemma Gili (tres meses aproximados debido a una lesión en su tobillo izquierdo), Stefanie Van de Gragt, Mariona, Lieke Martens y Bussaglia (todas lesionadas). Además, aún no está Claudia Pina incorporada, una de las grandes protagonistas de la victoria de la sub-17 en el pasado Mundial.



Estas son las convocadas por Fran Sánchez: Paños, María León, Melanie, Losada, Marta T., Andressa, Alexia, Patri, P. Tajonar, Aitana, Leila, Duggan, A. Pereira, Bárbara, Andonova, Candela, Carla A. y Paula G.



Por parte del Sevilla FC, parece que Pancha Lara continúa en duda. Aún no se han hecho públicas las convocatorias del conjunto nervionense.