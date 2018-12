Juan Soriano: "Si existiese una mala relación con Vaclik, iría a entrenar sin ganas"

Durante una entrevista concedida al programa de 'Balón Parado', de SFC TV, el portero sevillista Juan Soriano habló sobre la buena relación que mantiene con Tomas Vaclik, titular de las órdenes de Pablo Machín, así como de su infancia.

El portero suplente afirmó que con Vaclik es "con quien más horas" pasa porque además de ser su compañero de habitación, "es una gran persona". Para él no tendría sentido estar enfadado con el checo, ya que si existiese una mala relación "iría a entrenar sin disfrutar".

En cuanto a la Copa del Rey que consiguió en categoría juvenil en 2014, el guardameta contó cómo fue la experiencia y la desmotivación que sentía por entonces por el fútbol: "Estaba loco y no sabía ni lo que hacía. Cuando jugamos la final no estaba motivado y me preguntó Agustín que cuántas Copas del Rey había jugado yo. Me dijo que ganar algo así me haría grande y que tendría que estar desmotivado después de jugar mucho en Primera. Iba a entrenar porque tenía que ir, pero no porque tuviera motivación, no disfrutaba entrenando".

Además, el canterano repasó su infancia y el esfuerzo que tuvieron que hacer tanto él como su familia para seguir creciendo como futbolista, y relevó que el primer balón que tuvo "era uno que se llamaba Pelé".