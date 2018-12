Machín: "Yo tenía claro que no iba a ser nada fácil"

Pablo Machín analizó la eliminatoria ante el Villanovense, un doble partido en el que a su equipo le costó doblegar a un rival que llegaba al Sánchez-Pizjuán cargado de ilusión tras el buen resultado del encuentro de ida (0-0).

- El equipo coge aire, se clasifica para la siguiente ronda, pero quizás con más dificultades de las esperadas.

- No sé lo que la gente se pensaba que iba a ser, pero yo tengo claro que todos los partidos son difíciles. No es la primera vez que un equipo de Segunda B da la sorpresa ante uno de Primera. Yo tenía claro que no iba a ser nada fácil. Pero si llega a entrar la ocasión de André Silva del principio del partido, creo que todo hubiese sido diferente. Que haya gente que piense que no ha sido un triunfo brillante nos viene bien para que vean el mérito que tiene esta plantilla que está peleando por estar ahí arriba.

- El Villanovense ha venido a hacer su partido y el Sevilla ha sabido 'cocinar' las jugadas a su gusto.

- Había que desgastar a un rival que venía a que no les hiciéramos gol en los primeros minutos. Hemos estado atentos a las vigilancias. No les hemos dejado que se acercaran. Hemos movido el balón con paciencia. Hemos tenido ocasiones para un resultado más abultado, pero no hemos tenido ese acierto.

- Ahora toca pensar en el Valencia. ¿Le ha convencido Promes como carrilero?

- O nos convence o nos convence, porque es lo más parecido que tenemos a un carrilero. Tenemos que insistir ahí. Todos los jugadores están para ayudar a lo que necesite equipo y eso es lo que nos engrandece a todos.