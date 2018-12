Montella: "Para mí, Kalinic estaba antes que André Silva"

Su contratación, pese a que el mercado dejaba pocas opciones interesantes a mitad de temporada, fue extraña, cogiendo por sorpresa a la mayoría -incluso a gente del propio club-. Sobre todo, cuando estaba libre un Javi Gracia del quien se guardaban excelentes informes desde hacía años.

El caso es que Óscar Arias, quizás porque pensaba que le podía sacar más rendimiento a Muriel, Correa y Franco Vázquez (ex de la Serie A), se decantó por Vincenzo Montella, quien, pese a su gran papel en la Copa del Rey, obviando la final, fue destituido antes de acabar la temporada.

Desde entonces, el técnico transalpino ha estado disfrutando de un tiempo de reflexión y estudio (en Malta) al que quiere poner ya fin, sin importarle entrenar de nuevo en el extranjero. Así lo ha expresado en SkySports: "Quiero entrenar. En los últimos 3-4 meses me he apartado lo suficiente. Creo que puedo dar mucho y ahora tengo más experiencia. No debo tener prisa en mi próxima elección, pues ya no puedo equivocarme más. ¿El extranjero o la Serie A? No veo diferencias. En el extranjero me sentí bien; me gustaría intentarlo de nuevo".

Montella fue preguntado por dos delanteros que tuvo en el AC Milan y que esta temporada juegan en LaLiga: uno es suplente en el Atlético de Madrid; el otro, titularísimo en el Sevilla FC. ¿Cuál le gusta más? "Kalinic es un jugador que realmente me gusta. Fue la primera opción para mí en el papel de un titular, en comparación con André Silva, quien al comienzo de la temporada era una alternativa al croata. André Silva fue comprado al final, pues estábamos cerca de fichar a Morata y Batshuayi, pero en realidad no nos podíamos permitir el gasto loco, así que nos centramos en él", indica un Montella al que, entrelíneas, se le entiede que el luso no le hacía mucho tilín. Quizá eso explique muchas cosas...