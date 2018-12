Nolito: "Sólo pudimos hacer un gol y sufrimos al final"

Nolito fue titular este jueves en el duelo copero ante el Villanovense y volvió a disputar los 90 minutos casi cuatro meses después, pues no completaba un partido desde el 30 de agosto, ante el Sigma Olomuc en la última previa de la Europa League. El sanluqueño admite las dificultades de su equipo para ganar a un rival modesto, pero destaca lo positivo -la victoria y el pase- y aboga por pensar desde ya en el Valencia.

"No ha sido fácil. Nunca es fácil, aunque sea un equipo de Segunda B. Ellos han venido a hacer su partido, nosotros hemos dominado, pero sólo hemos hecho un gol y hemos sufrido al final, pero lo importante es que hemos ganado y hemos pasado la eliminatoria", ha declarado en 'SFC Radio'.

A su juicio, el partido ha estado demasiado tenso, pero no hay tiempo para lamentarse: "Sí, en cualquier jugada tonta podíamos hacer gol los dos equipos y había que tener paciencia; pero nada, ahora, el domingo toca LaLiga, el jueves jugamos en Europa y esto no para. Así que, a descansar, a disfrutar porque hemos logrado el pase y a pensar en el Valencia. Es un rival duro y potente, hay que preparar el partido muy bien, porque es un rival directo".

En lo personal, a pesar de su ostracismo, ha afirmado que se ve "con confianza". "Siempre soy positivo. El fútbol es así, unas veces juegas y otras no. Yo este año no estoy jugando mucho, pero tengo que seguir mi camino, trabajar y estar preparado para cuando el míster me dé una oportunidad", ha concluído.