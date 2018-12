Una nueva 'novia' para Muriel

El colombiano Luis Muriel parece ser uno de los nominados para abandonar el Sevilla en el mercado de invierno, y pretendientes no le van a faltar. A pesar de sus pobres números esta temporada, el cafetero sigue teniendo cartel a nivel internacional, y el Galatasaray se ha sumado a la lista de clubes que estarían interesados en hacerse con sus servicios.

Desde Turquía, se apunta que Fatih Terim y su cuerpo técnico querrían sumar a su plantilla dos delanteros en este próximo mercado de traspasos, ya que tras la marcha de Bafétimbi Gomis al Al-Hilal saudí dicho puesto ha quedado vacante, por lo que Muriel podría ser una de sus preferencias. Además, debido a la exigencia del cumplimiento de las reglas financieras de la UEFA, el equipo turco querría adquirir al futbolista en forma de cesión, algo a lo que el Sevilla está más que de acuerdo, para así guardarse las espaldas en caso de que el ex de la Sampdoria y Udinese acabe explotando.

El Galatasaray no está cuajando una gran campaña en estos comienzos de competición. Va cuarto en la Süper Lig turca y ya está eliminado de la Champions League a falta de un partido para cerrar la fase de grupos, por lo que necesita revertir la situación de cara a acabar bien la temporada. Aunque Muriel no parezca ser una garantía ofensiva actualmente (ha disputado 10 partidos en lo que llevamos de temporada anotando únicamente 3 goles), el delantero necesita una oportunidad lejos del Sánchez-Pizjuán, y poner rumbo a tierras otomanas puede ser una experiencia idónea para recuperar las sensaciones y el nivel futbolístico que sí mostró en su etapa en Italia. Está claro que en Nervión, donde tras temporada y media no ha acabado de cuajar, la confianza es cada vez menor (hoy puede tener una de las últimas oportunidades en el partido de Copa ante el Villanovense). Por ello, recalar en un fútbol de menor nivel y algo más abierto, además de en un club que, si no se tuercen mucho más las cosas, estará en competición europea (Europa League) durante los próximos meses, le puede venir bien para revalorizarse.