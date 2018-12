Monchi no se moverá, pese a los rumores

Idolatrado en Sevilla, Monchi no ha calado del todo entre la superexigente afición de la Roma, hasta el momento. Aunque los resultados deportivos no son malos (en el primer año, muy buenos), muchos creen que antepone los intereses económicos del dueño del club y que, por ello, vende en exceso, por lo que algunos medios italianos creen que el ex director deportivo nervionense no agotará el contrato que firmó, hasta 2022.

Así, el portal Tuttomercatoweb anunciaba ayer que el club 'giallorosso' está cerca de cerrar la incorporación de Massimo Mirabelli, hasta hace poco responsable de los fichajes en el ACV Milan, algo que indicaría que Monchi podría volver al Sevilla, dicen. El gaditano, eso sí, ha asegurado que no tiene intención de moverse.

Aunque Caparrós ya admitió que cuando llegó habló con el isleño para que regresara, no obstante, se trata de una información poco atinada, según ha podido saber ESTADIO, pues la AS Roma no tiene intención de firmar a Mirabelli ni Monchi se moverse del club italiano, donde aún le queda mucho trabajo por hacer.