Machín: "Los partidos duran 90 y pico minutos y todos valen igual"

El entrenador del Sevilla, Pablo Machín, ha señalado tras el empate a uno de su equipo en Mestalla que los partidos tienen "noventa y pico minutos y todos ellos valen igual" en alusión al tanto del equipo local, que llegó en tiempo de prolongación.

"Se ha dado una situación que no nos gusta, pero de antemano sabíamos que veníamos a un estadio muy difícil y que para el Valencia, tal y como ya habían dicho, el partido era una final", ha agregado el técnico del equipo nervionense.

Machín ha señalado que el rival entró bien en el encuentro y que para su equipo era fundamental "contemporizar ante sus primeras embestidas".

"En la primera parte estuvimos bien, pero en la segunda fuimos superiores y dimos dos veces en el poste", ha resumdio Machín.

"Si no vemos el partido, podemos decir que un punto siempre es bueno fuera de casa ante un rival directo como el Valencia que tiene un plantillón, pero como nos lo hemos currado mucho, y hemos sabido sufrir en la primera mitad para poder aprovechar nuestra ocasión en la segunda, hemos tenido dos palos, y que te empaten en el último minuto, pues duele mucho. Te queda la sensación de que el Valencia gana un punto y nosotros perdemos dos", ha seguido analizando.

En este sentido, Machín ha lamentado no haber sabido "defender con uñas y dientes" la última jugada del Valencia, sobre la que estaban prevenidos. "Todos debemos saber de la dificultad que tiene ganar en un estadio como este. Es un estadio donde el Sevilla históricamente no es capaz de ganar, pero hoy lo hemos tenido tan sumamente cerca, que el empate parece menos meritorio. Los méritos han sido mucho y el punto se queda corto. Esperemos que a lo largo de la competición no echemos de menos este punto. Hay que ser críticos, ellos tienen mucho potencial a balón parado, tendríamos que haber defendido con uñas y dientes esa última jugada".

"Ha sido una lástima no dejarles a trece puntos, porque el Valencia es un equipo con capacidad para estar arriba", ha concluído el técnico del Sevilla.