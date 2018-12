Valencia 1-1 Sevilla F.C.: Duro castigo por pecados puntuales

El dominio de las áreas determina las aspiraciones de los equipo y el Sevilla se ha aprovechado de su idilio con esta fortaleza para impulsarse a las alturas, por sus garantías en la portería y su pegada arriba. Ayer, en Mestalla, escribió el mismo guion, seguro en la retaguardia, sin fisuras, y letal cuando dispuso de su primera oportunidad, pero esta virtud no permite el más mínimo descuido y los nervionenses lo cometieron por partida doble en el ocaso. Primero en el área contraria en un mano a mano errado por André Silva para sentenciar a un Valencia desesperado y luego en la propia, ya en el 92', con una salida mal medida de Vaclik que privó al Sevilla de dar un potente golpe en la mesa. Ninguno de los dos suele cometer errores, hasta ahora sólo habían ofrecido alegrías -en el mismo encuentro el checo había salvado al equipo en el arranque-, mas en la cima se condena cualquier despiste y supuso la pérdida de dos puntos que se había ganado con oficio, sacrificio y la superación con nota de los sempiternos problemas para confeccionar un once, convirtiendo en ventaja lo que a priori es un handicap de suma trascedencia.

Así, la ausencia a última hora de Carriço limitó más aún las opciones de Machín para el carril diestro, abocado prácticamente a repetir con Promes para evitar mayores cambios en la alineación, lo que propició que el Sevilla saltara a Mestalla con una alineación de corte claramente ofensivo, con un extremo de carrilero y ningún pivote defensivo, al alinear a los tres 'jugones' en la medular: Banega, Mudo y Sarabia. Así, la baja del luso la suplió con Mercado en el eje, a la espera de que el argentino realizara las necesarias coberturas al holandés en la siniestra y que la falta de futbolistas de poderío fisco en la zona ancha se compensara con la habitual cohesión. Con esa idea arrancó un Sevilla replegado en su campo ante un Valencia forzado a tomar la iniciativa y que en el 1' ya encontró espacios a la espalda de Promes para provocar una falta y acariciar el primer tanto, evitado por una prodigiosa doble parada de Vaclik en el cabezazo de Garay y el posterior remate de Mina. El plan nervionense pasaba por transiciones rápidas para sorprender desorganizado a los che, sustentado en un orden atrás que se consolidó con los minutos a la vez que descendía el ímpetu de los locales, con más posesión que profundidad. Funcionaban las coberturas y las ayudas atrás, lo que, junto a las coordinadas basculaciones, cerraban espacios a los de Marcelino, que intentaban abrir campo sin suerte. Al Sevilla le faltaba estirarse con más continuidad, reduciéndose su presencia en los aledaños de Neto a contadas acciones rápidas lanzadas por Banega o las subidas de Promes, si bien ninguna se tradujo en una ocasión clara en la primera parte. Con el esférico no se sentía cómodo y cuando lo recuperaba había demasiados metros por delante para generar. Sarabia y el Mudo siempre estaban muy vigilados y cuando se presentaba alguna oportunidad en zona franca existía precipitación en el pase, por lo que, a excepción de una pequeña fase, al Sevilla apenas le duraba el balón. No es que lo quisiera en demasía pero tampoco controlaba la situación más allá de no sufrir en su terreno y controlar las contras anfitrionas en un partido muy trabado, de continuas protestas por parte de un Valencia cada vez más ansioso. Situación de la que los nervionenses esperaban sacar provecho, para lo que necesitarían en la segunda parte un paso al frente, más repercusión en el juego dentro del plan previsto. Y, en cierto modo lo dio, sin asumir riesgos de inicio, detrás de la línea de medios en la contención aunque prolongando su posesión y acelerando el ritmo cuando el esférico llegaba a la derecha, donde Promes y Sarabia se asociaron para que el madrileño rematara al centro. Por esa mismo vía halló el premio el Sevilla, en otra subida del holandés que finalizó con un disparo de Ben Yedder impulsado a la red por Sarabia para adelantar al conjunto hispalenses. La esperó y llegó la ocasión. Ahora le tocaba al Valencia liberarse de precauciones y lanzarse a tumba abierta con los consecuentes huecos para las salidas visitantes, que empezaron a producirse casi de inmediato y le permitieron a Banega disparar al palo en el 68' o un contragolpe en el que Ben Yedder eligió mal.

El Sevilla protagonizó a partir de ahí una destacada gestión del resultado, concentradísimo en defensa, no realizando ni una sola concesión y organizando acciones meteóricas para sentenciar, como la lanzada por Promes para dejar solo a André Silva, que, tras driblar a Neto se estrelló con el palo. Mestalla ondeaba pañuelos blancos, asumía la derrota ante un rival muy sólido, casi pétreo, pero en el ocaso Muriel hizo una falta innecesaria y en el lanzamiento de Parejo Vaclik cometió su primer fallo grosero desde que arribó a Nervión con una salto más medido que permitió marcar en el 92' a Diakhaby. En la última jugada del duelo, con el Valencia a la desesperada, se le escapó al Sevilla lo que habría sido un triunfo importantísimo, lo que resta moral y deportivamente valor a un empate en Mestalla que en cualquier otra circunstancia se habría considerado muy valioso.



Valencia: Neto, Wass, Garay, Gabriel Paulista (Diakhaby, m.63), Gayà, Carlos Soler, Parejo, Coquelin, Guedes (Cheryshev, m.62), Rodrigo y Santi Mina (Batshuayi, m.69).

Sevilla F.C.: Vaclik, Promes, Mercado, Kjaer, Sergi Gómez, Escudero, Sarabia, Banega, Vázquez (Amadou, m.77), Ben Yedder (Muriel, m.85) y André Silva.

Goles: 0-1 (55') Sarabia; 1-1 (92') Diakhaby.

Árbitro: Estrada Fernández (Comité catalán). Sin amonestaciones por el Valencia, mostró cartulinas por el Sevilla a Vázquez, Promes, Mercado y Muriel.

Incidencias: partido de la décimo quinta jornada de Liga disputado en el campo de Mestalla ante 40.057 espectadores. Acudió al encuentro el empresario de Singapur, Peter Lim, máximo accionista del Valencia.