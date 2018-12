Sevillistas Unidos 2020 tendrá un consejero en el Sevilla

José Castro ha revelado que la empresa Accionistas Unidos 2020 tendrá un consejero en el Sevilla al poseer un cinco por ciento del accionariado del club. "Cuando se ha promovido por los medios de comunicación ese miedo a la venta, los sevillistas han empezado a vender. Para tener esa mayoría nuestro grupo también ha empezado a comprar acciones", ha contado el presidente, que ha revelado que "Sevillistas Unidos 2020 es una empresa que está constituida en España" y que "22 personas más se han adherido a ese grupo". "Esa empresa aquí no va a mandar porque tiene el cinco por ciento. Sí le corresponde un consejero y tendrá un consejero porque tiene ese derecho", ha añadido. Preguntado por el origen de la empresa y su radicación en Delaware, Castro ha salido al paso señalando que no tiene "ninguna constancia de ningún paraíso fiscal. Está constituida en Madrid".



Castro ha criticado que Accionistas Unidos, encabezado por Eduardo Arenas, "está convirtiendo en una guerra un ejercicio extraordinario" en referencia a la buena temporada que, a su jucio, cuajó el Sevilla.

Sobre la compra de acciones en su despacho en el Sánchez-Pizjuán, el presidente se ha defendido. "Debido a los comentarios en los medios, muchos sevillistas se han interesado en vender acciones al mejor postor. Han ido a mis oficinas. Atiendo en mi despacho del Sevilla a todo el mundo, no sólo a los que quieren arreglar sus asuntos, sino a cualquiera de ustedes por cualquier motivo. Es lamentable lo que estáis haciendo. Estáis convirtiendo un ejercicio extraordinario en una guerra que no existe", subrayaba. Igualmente, negó que hayan vendido, aunque dejó la puerta abierta a hacerlo en el futuro, si bien defendió que no se tocarán ni el estadio ni la ciudad deportiva: "No hemos vendido nuestras acciones. Este verano en julio un periodista dijo que habíamos vendido y en un mes estaban aquí y no ha ocurrido. Los accionistas mayoritarios tienen el mismo derecho a vender sus acciones que cualquiera. Habláis continuamente del estadio y de la ciudad deportiva y en ningún caso nos vamos a mover de ahí. Estamos invirtiendo ahí".

La junta ha aprobado una remuneración de un máximo de 500.000 euros para el consejo de administración por la temporada 18/19. Castro lo defendía así: "Llevo 24 años en el club. He expuesto mi patrimonio muchas veces como otros sevillistas. Hemos hecho de todo en muchas épocas. De esas cosas estamos como estamos. Algunos sevillistas hemos puesto nuestro patrimonio sin saber si lo voy a recuperar. 24 años y he cobrado uno. Y salen cinco. Así son en el Sevilla. Los sevillistas no quieren entender una gestión profesional del Sevilla. Los resultados están ahí. Lo que el año pasado parecía lógico retribuir, este año ya no". Ha sido el punto con menor apoyo para aprobarse con un 53 por ciento y un 5 por ciento de reprobación.