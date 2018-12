El agente de Corchia: "Tiene contrato con el Benfica y está centrado en eso"

Sebastien Corchia no está teniendo en el Benfica la temporada que deseaba cuando se marchó cedido al conjunto luso. Una lesión nada más llegar y la falta de oportunidades tras su recuperación han provocado incluso que el equipo lisboeta se plantee devolver al galo al Sevilla. ESTADIO se ha puesto en contacto con su agente, Mikkel Beck, quien resta opciones a esa posibilidad. "He visto los rumores sobre una vuelta de Corchia al Sevillla, pero no tengo comentarios sobre esto. Sebastien tiene contrato con el Benfica para toda la temporada y está completamente centrado en ello. Sebastien es un profesional muy serio y ha vuelto al cien por cien después de su lesión, trabajando realmente duro para tener su oportunidad en el Benfica", señala un Beck que reclama más oportunidades para su jugador y que no entiende que no esté jugando más. "Como su agente, reconozco que estoy muy sorprendido por la situación de que no sea un titular habitual. Sé del extraordinario nivel de Corchia y que su calidad le ha llevado a jugar con Francia, que son los campeones del mundo, así que me pregunto por qué el Benfica de repente no necesita de su calidad. Pero como siempre en el fútbol, todo depende del entrenador. Lo único que puedo decir es que es sorprendente para mí, dado que los resultados del Benfica no son espectaculares esta temporada", explica.

Beck también espera que la mala racha con las lesiones acabe. "Es verdad que Sebastien ha tenido mala suerte con las lesiones este 2018. Primero se perdió media temporada con el Sevilla y se lesionó cuando más estaba demostrando. Sus últimos dos partidos antes de la lesión fueron dos victorias fuera de casa ante el Atlético de Madrid y el Espanyol con grandes actuaciones y en total disputó 20 partidos en la primera mitad de la temporada con el Sevilla, algo aceptable por la rotación en el Sevilla. Luego tuvo que parar por la lesión. Tuvo una buena pretemporada con el Sevilla y jugó la Europa League antes de ser cedido al Benfica por el cambio de sistema del nuevo entrenador del Sevilla. Pero de nuevo fue golpeado por una lesión al llegar al Benfica que lo tuvo fuera dos meses. Trabajó duro para estar recuperado y no puede esperar para volver a jugar", subraya el que también es representante de Simon Kjaer.

Para el apoderado danés era imposible pensar en este desarrollo de la temporada de Corchia. "Mirando a este 2018 no puedo creer lo que le ha sucedido a Sebastien, que nunca se había lesionado antes en su carrera. Ha sido muy inusual para él. El año antes de ir al Sevilla, con el Lille, fue el jugador de campo con más minutos de la Ligue 1. Es una locura, pero es fútbol. Ha tenido mala suerte, pero es fuerte y experimentado. Ahora está al cien por cien para volver a jugar", indica.