Espadas no permitirá ninguna "operación especulativa" con el Sánchez-Pizjuán

El alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas, ha manifestado este martes su respeto a las "decisiones" que los accionistas del Sevilla F.C. adopten respecto a la venta de participaciones del club, avisando eso sí de que los terrenos sobre los que se asienta el estadio Ramón Sánchez Pizjuán y sus aledaños están clasificados para uso deportivo y el Ayuntamiento hispalense "no va a permitir" ninguna recalificación ni ninguna "operación especulativa".

A preguntas de los periodistas, tras presentar la nueva campaña de promoción de los mercados de abastos en el Tiro de Línea, Espadas ha mostrado su respeto a "las decisiones" que tome la asamblea de socios del Sevilla F.C. sobre el futuro del mismo, en relación a la posible venta de participaciones a un gran grupo empresarial por determinar.

No obstante, ha advertido de que el Ayuntamiento "no va a permitir ningún tipo de operación especulativa", lo que le ha llevado a señalar que los suelos del estadio Ramón Sánchez Pizjuán y sus aledaños, al igual que en los casos del estadio Benito Villamarín del Real Betis y el coliseo de la Cartuja, están catalogados para uso deportivo y el Consistorio "no va a permitir que se haga otro uso".

Así, ha insistido en la idea de que el Ayuntamiento no va a permitir "ninguna operación especulativa", abogando por la "prudencia" y por esperar "la evolución de los acontecimientos", porque como bien ha recordado el alcalde, "sobre la mesa no hay petición de nadie ni ninguna propuesta" concreta respecto a la venta de acciones del Sevilla F.C.