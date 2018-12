Pablo Machín, sobre el ambiente enrarecido, Promes, Muriel, Navas, Kjaer...

Pablo Machín ha analizado en la previa del partido contra el Krasnodar en el que espera el apoyo de la afición pese a la tensión vivida en la Junta General de Accionistas y el ambiente enrarecido que se respira ante la posible venta del Sevilla. El técnico cree que no afectará al equipo y que la afición estará animando. "Nos centramos en lo que sucede en el césped, más allá hay mucha diferencia entre el tema institucional y el tema deportivo. Todo el sevillismo lo que tenemos en común es que nos centramos en lo deportivo y que queremos ganar. Necesitamos ese vínculo con la afición y estoy seguro que va a demostrar que está con el equipo una vez más, no me atrevo nunca a pedir nada porque nosotros somos los primeros que tenemos que dar pero ellos son los suficientemente inteligentes para saber que deben estar con nosotros, el uno sin el otro no somos nada".

El soriano prefería desmarcarse del tema institucioonal: "Que la junta haya sido hace dos días ya estaba planificado así pero nosotros no perdemos energía en eso. Todos queremos que el Sevilla gane, desde la afición, jugadores y dirigentes. Mañana todos debemos aportar para conseguir un reto que no será fácil, porque son un excelente equipo, ya lo han demostrado, llevan seis partidos sin perder en su liga, están siendo muy sólidos".

Machín da toda la importancia posible al duelo y lo considera como una final en la que dependen de sí mismos: "Sin duda que mañana es una final, lamentablemente no es para conseguir un título pero sí para seguir dando grandeza al Sevilla, solo tenemos una opción que es ganar. Todos sabemos lo que nos jugamos, eso va a ser lo que el entrenador va a tratar de inculcar antes el partido. En mi cabeza lo único que está en es poder pasar, vamos a pensar que lo vamos a pasar, es mi único pensamiento. Sabemos que si ganamos no nos tenemos que fijar en nadie, y vamos a centrarnos en lo de aquí, luego siempre hay información del otro partido pero lo importante se juega aquí".

El Sevilla tiene en su mano ser primero o acabar eliminado. "Lo más objetivo al final ya no es un partido solo, sino una fase de grupos, si estamos en esta situación es porque no nos hemos merecido más y porque los rivales tenían más nivel de lo que muchos podían pensar cuando vimos el sorteo. Ahora nos tenemos que fijar en que está en nuestra mano el objetivo de ser primeros de grupo", señalaba Machín.

Enfrente estará el que posiblemente es el rival más fuerte del grupo y que ya ganó en Rusia a los nervionenses: "El Krasnodar es un gran equipo, tienen grandes futbolistas y son muy verticales. Es un equipo muy competitivo, han hecho su trabajo ya y vienen a por la primera plaza, son peligrosos en las transiciones, saben estar replegados y sus números así lo dicen".

Espera el respaldo de la afición: "Lo puedo entender todo, cada uno ya es mayorcito... pero históricamente la afición del Sevilla es el mayor valor que tiene este club, si ellos quieren que el equipo vaya a ganar y se sienta respaldado van a apoyar al equipo, y creo que es lo que va a pasar mañana".

Jesús Navas regresa a una convocatoria de la que se cae Kjaer, que tiene problemas físicos según ha revelado Machín: "Si Jesús está dentro de la lista es porque está en disposición de jugar, hay un pequeño riesgo, pero ha estado entrenando estos días con nosotros, no sé si los 90 minutos pero Jesús va a aportar seguro, y él está loco por poder aportar. Simon tiene molestias en los isquiotibiales, la experiencia con él nos dice que si forzamos puede ser peor, hay más partidos y los futbolistas que están en la lista están más que preparados".

La vuelta de Navas puede suponer la suplencia de Promes, que ha rendido bien como carrilero. "Creo que como todos los futbolistas, deben jugar donde más lo necesitemos. Nos hemos encontrado con una situación en las que Promes tuvo que jugar ahí, tiene más determinación a la hora de atacar, y sobre todo el jugador ha mostrado predisposición para aprender cosas que no sabía, el otro día mostró un gran despliegue físico, es otra alternativa que tenemos ahí", explicaba Machín, que también ha sido preguntado por otro nombre propio, el de Muriel. "Cuando ganamos, ganamos todos y cuando perdemos, perdemos todos. Personalizar en Muriel no es justo, hay una falta pero esa falta la defienden todos, si tenemos que hacer una justificación seguro que hay muchos otros además de él. Seguro que no lo está teniendo fácil porque el runrún lo sientes, pero es un jugador que está queriendo", ha concluido.