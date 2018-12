Bryan Gil: "Si esto sigue igual, aquí estaré toda mi vida"

El canterano del Sevilla Bryan Gil atendió a la televisión oficial del club tras la firma de su renovación con el conjunto nervionense, donde mostró su felicidad por continuar ligado a la que es, según él, su casa: "Estoy muy feliz de renovar mi contrato hasta 2022. El Sevilla FC ha sido mi casa desde pequeño, llevo aquí desde los 10 añitos, señal de que han apostado por mí".

El gaditano es una de las promesas de la cantera sevillista (siendo juvenil acumula ya 14 encuentros con el Sevilla Atlético anotando 3 goles), por lo que el equipo hispalense ha decidido confiar en su potencial ofreciéndole un contrato de larga duración hasta el 30 de junio de 2022. "Noto mucho el cariño del club, noto como si estuviera en mi casa con mi familia, y yo lo voy a devolver todo por este escudo. Si esto sigue igual aquí estaré toda mi vida, hay que ir pasito a pasito y a ver cuándo llega la oportunidad" , declaró.

Por último, quiso agradecer el papel de su actual entrenador por darle la oportunidad de debutar con el filial en Segunda B, así como el de su familia: "Es un día que llevo esperando desde que llegué aquí. Se lo quería agradecer a Luci ya que sin él no podría haber hecho esto, jugando desde tan joven en Segunda B con su confianza". "Me acuerdo de mi familia, porque me apoya muchísimo. También le doy las gracias por ello", concluyó.