La opción de Denis Suárez toma fuerza en Nervión

El exsevillista Denis Suárez ha perdido la sonrisa esta temporada, al no contar nada para Ernesto Valverde.

El exsevillista Denis Suárez ha perdido la sonrisa esta temporada, al no contar nada para Ernesto Valverde. UESyndication

El azulgrana Denis Suárez no cuenta para Ernesto Valverde; un dato tan objetivo como que sólo le ha brindado 24' en Champions (distribuidos en dos partidos) y otros 8' en LaLiga (ante el Espanyol), habiendo sido titular en los dos enfrentamientos de Copa frente a la Cultural Leonesa. Es decir, un protagonismo nulo que ha empujado al gallego a pensar en cambiar de aires este mes de enero. El Barcelona, por su parte, está dispuesto a dejarle marchar, aunque "no van a regalar al jugador".

La operación se ha tasado en Can Barça en unos 15 millones de euros, después de haber invertido en el futbolista algo más de cinco millones de euros entre lo que tuvo que abonar en su momento al Manchester City y posteriormente al Villarreal, club que rompió el segundo año de cesión de éste en el Sevilla FC para ficharlo. Y en Nervión, tal y como ha podido conocer ED, es uno de los nombres que manejan para este mes de enero en su idea de reforzar la zona ancha blanquirroja; una información de la que también se hace eco Mundo Deportivo en Barcelona. El joven centrocampista, de 24 años, sería un buen refresco para Banega, al que Machín ha asentado como '5' jugando por delante de la defensa, recuperando balones e iniciando el juego del equipo.

No es el Sevilla, sin embargo, el único interesado en Denis Suárez, quien también se encuentra en la agenda de Chelsea y Arsenal, donde se encontraría con un Unai Emery que ya lo tuvo en Sevilla durante la 14/15 (46 partidos: seis goles y cinco asistencias).

El equipo de Maurizio Sarri fue el primeros en interesarse por el gallego, pero en España, el Valencia, y en Italia, el Milan, también han preguntado por el futbolista, que no vería con malos ojos el volver a Inglaterra, donde ya formó parte del Manchester City. El futbolista, aseguran, apuesta por un regreso a la Premier, contando con cierta preferencia los dos clubes de Londres. El músculo económico que presenta el fútbol inglés seduce, además, a un Barcelona que entiende que en ese supuesto no tendría ningún problema a la hora de recaudar los 15 millones de euros que pretende ingresar por el centrocampista.

Con un año y medio de contrato por delante, será Denis Suárez quien tenga la última decisión, contando el Sevilla con una dura competencia la próxima ventana de transferencia.

Marcelino: "¿Denis Suárez? Es imposible en enero"

"Me parece muy difícil por no decir prácticamente imposible que Denis Suárez juegue con nosotros a partir de enero y para que llegara tendría que haber salida. Creo que es imposible porque no hemos abierto esa posibilidad. Entonces lo catalogo como imposible", explicó Marcelino en rueda de prensa al ser preguntado.

Negociaciones con el AC Milan

Este sábado, el diario Sport refleja negociaciones entre Barça y Milan para el posible traspaso del centrocampista. El club catalán descarta, a priori, una cesión.