Sampaoli no descarta llevarse a Ganso: "Tiene una calidad increíble"

La aventura europea de Paulo Henrique Ganso está próxima a su fin. Tras dos campañas con más pena que gloria en el Sevilla, el brasileño tampoco ha conseguido afianzarse en el Amiens, con el que ha sumado 14 partidos, 624 minutos y 2 asistencias.

El club francés ha decidido poner fin a la cesión que acordó en verano con los nervionenses e, incluso, le ha dado permiso al mediapunta para que no juegue ya los tres partidos que le restan antes de que acaba el año y regrese a su país, donde pasará la Navidad a la espera de resolver su futuro, aunque previamente ha pasado unos días de vacaciones en Bélgica.

Con el Sevilla le restan dos años más de contrato y en Nervión, por tanto, también andan muy pendiente de las negociaciones, principalmente por la posibilidad de incluir una opción de compra, pero es el Amiens el que anunció que maneja propuestas de China y Brasil para colocar al mediapunta.

En este sentido, lo más probable es que el ex del Santos regrese a su país, siendo precisamente su ex equipo uno de los que suenan como posible destino, lo que podría ganar enteros con la llegada de Sampaoli como técnico, pues al fin y al cabo fue quien pidió su fichaje a Monchi. También se han postulado Sao Paulo o Palmeiras, pero es el Flamengo el equipo que más interés ha puesto y, según UOL Esporte, el representante del jugador espera aprovechar los próximos días para avanzar en los contactos.

Mientras, en el Amiens se lamentan de que no cumpliera las expectativas. "Vino para revivir, pero es impaciente y eso le llevó a tomar decisiones precipitadas, pero ya está olvidado", ha declarado su presidente, Bernard Joannin.

Sampaoli: "Tiene una calidad increíble"

Mientras tanto, la prensa brasileña ha preguntado a Jorge Sampaoli, durante su presentación como técnico del Santos, sobre la posibilidad de que Ganso regrese al club de Vila Belmiro. Y no lo ha descartado: "Trabajé con Ganso en el Sevilla. Pedí su contratación. Tiene una calidad increíble, la cual no ha podido consolidar en Europa. Su salida del Sevilla no fue como un jugador de su enjundia merece. Ahora juega en Francia... Y estamos analizando las necesidades. Nadie pone en tela de juicio su capacidad, pero tenemos que analizar qué necesitamos traer".

Por su parte, José Carlos Peres, presidente del Peixe, ha asegurado que hasta ahora "no ha habido contactos". "Es un 'Niño de Vila', pero discutimos aún si entra dentro de lo que Sampaoli exije. No voy a decir que no viene, porque igual de repente aparece", ha indicado.

Así las cosas, se abre una nueva posibilidad para no perderle tanto dinero a Ganso. Y, quién lo diría, la solución puede estar en Sampaoli.