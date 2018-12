Sarabia y Ben Yedder: siempre "en el radar"

"Siempre en mi radar", bromeaba Wissam Ben Yedder en Twitter después de que el Sevilla se impusiera por dos goles a cero al Girona el pasado domingo, en el Ramón Sánchez-Pizjuán; un partido en el que Banega adelantó a los sevillistas de penalti y en el que Pablo Sarabia redondeó el triunfo firmando el 2-0 definitivo gracias a una asistencia del franco-tunecino.



Una conexión que respira gol, siendo ya 11 las dianas blanquirrojas que entre ambos han cocinado. "Nombra un dúo mejor", ironizaba el internacional galo en redes sociales, junto a un fotografía con su pareja de baile en lo que a perforar redes se refiere. Tanto monta, monta tanto, da igual.





La conexión de gol no se resiente cuandoandan por medio; de hecho, seis son las dianas que el ex delle ha brindado ya al ex del(cuatro en LaLiga y dos en Europa), por las cinco que se han producido a la inversa (cuatro en LaLiga y una en Europa). Y es que delantero y mediapunta se intercambian los papeles en función de lo que más beneficie al equipo, que se mantiene segundo en la tabla, empatado a puntos con ely sólo a tres puntos de distancia de unlíder.Y si importante están siendo los goles de, quien se ha ganado un sitio junto a, tanto o más lo están siendo los de un, que acumula 15 goles y ocho asistencias en todas las competiciones. El ex delha participado en 23 tantos sevillistas hasta la fecha, 12 de ellos en LaLiga (seis goles y seis asistencias).Unos números que no sólo han dado puntos a los de Nervión, sino que también han espoleado ahasta convertirlo en el centrocampista más efectivo depara su equipo, así como el segundo de las cinco grandes ligas europeas. De hecho, sólo, del Marsella, consigue hasta la fecha más rédito para su equipo que el sevillista: once goles y dos asistencias.Un rendimiento que, por ahora, no le han sido suficiente al madrileño para ganarse la convocatoria depara la 'Roja' (habrá que estar atentos en la próxima), pero sí para ganarse el reconocimiento público de. La patronal del fútbol, a través de sus redes sociales, no dudó ayer en ironizar con el encomiable esfuerzo queestá haciendo este curso como sevillista. "Últimas noticias: El Sevilla FC construye un monumento en el Sánchez-Pizjuán en honor a Pablo Sarabia por su temporadón en LaLiga", comentaban desde su cuenta oficial de. Por eso, ahora, sólo queda pensar: