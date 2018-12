10 delanteros a los que podría optar el Sevilla

Lo ha dicho por activa y por pasiva: Pablo Machín quiere un nuevo delantero para el mercado invernal. A ser posible, que tenga un perfil similar al de André Silva. Que pueda jugar con él y, sobre todo, por él, pues ni Ben Yedder, ni Quincy Promes ni Luis Muriel, con todas las papeletas para regresar a la Serie A en enero, pueden desempeñar su mismo rol.

Y en el club, según aseguran a esta redacción, lo están buscando. No es fácil, no obstante, pues no existen muchos delanteros de ese perfil (por eso André Silva es tan caro), ni los clubes están muy abiertos a soltarlos ni el Sevilla, a gastar mucho. Y es que la idea, sin descartar nada, es que llegue uno cedido, de esos que, por lo que sea, no está teniendo mucho protagonismo en su equipo, y que ofrezca un rendimiento inmediato. Es decir, 'un Jovetic' de turno, pero con otras características: que sepa juegue de espaldas, baje y aguante el balón, remate centros laterales... Una empresa complicada, pues.

Hay más opciones, obviamente, pero en ESTADIO hemos recogido 10 que pueden resultar interesantes para el club, dado el contexto.

