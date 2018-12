Caparrós: "Ni ficharemos ni renovaremos a cualquier precio"

Pablo Sarabia y Éver Banega siguen pendientes de una mejora de sus respectivos contratos y, mientras no dejan de ofrecer un excelente rendimiento, aderezado con una importante cantidad de goles, mantienen un tira y afloja con la entidad que sigue eternizándose. Y no tiene pinta de que se vaya a llegar a un entendimiento pronto, pues el Sevilla FC hace tiempo que se plantó y los jugadores no dan sus brazos a torcer.

Así las cosas, Joaquín Caparrós ha lanzado un nítido mensaje en una entrevista concedida a Muchodeporte: "Mejorar pasa también por atar lo que tenemos. Pero son jugadores que están en el mercado y, si por cuestiones económicas aceptan marcharse, no podemos hacer nada. Si un jugador por poco dinero prefiere cambiar de equipo, igual no es el perfil de futbolista que necesita este equipo. Ni ficharemos ni renovaremos a cualquier precio. Hay un límite que no podemos superar. Hay que recordar que en verano había jugadores que nos pedían la Giralda y el Giraldillo, algo que no le podemos dar a nadie. Queremos reforzarnos, pero no a cualquier precio y no por rellenar. Nos estamos moviendo desde agosto para trabajar en el mercado invernal".

Igual no se refiere a ellos directamente, que parece que sí, pero, en cualquier caso, sobre todo en el caso de Sarabia -uno de los centrocampistas más determinantes de Europa y con sólo año y medio de contrato- pinta feo. Al menos, por el momento, porque las partes quieren entenderse, aun estando lejos de lo que pretenden.

El Sevilla, según ha podido saber ED, ha ofrecido al madrileño un salario que estiman como elevado y que podría aumentar bastante más por una serie de variables.