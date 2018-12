Mercado: "Hasta el último día que esté aquí, voy a dar lo máximo"

Gabriel Mercado finaliza contrato el próximo 30 de junio, al terminar su tercera temporada en la capital hispalense. A escasos seis meses de dicha fecha, el central argentino se muestra tranquilo como ha hecho saber durante una entrevista en Canal Sur Radio, cuando se le preguntó si ha habido algún acercamiento: "No. Yo ya mencioné que hasta el último día que esté aquí voy a dar lo máximo de mi porque esa es mi forma de ser, de trabajar. Yo trabajo y me lo gano todo en los partidos y entrenamientos, y si llega el 30 de junio y mi contrato se termina ahí, yo creo que podré mirar a la cara a todo el mundo porque yo lo doy todo, me entrego al máximo y ahí están todos los compañeros para explicar mi forma de ser. (...) Estoy muy tranquilo, y si el 30 de junio acabo pues tendré que seguir trabajando en otro lado."

El central, que acumula 1.066 minutos jugados esta temporada, dedicó un minuto para mostrar su agradecimiento a Monchi y al Sevilla: "Yo siempre voy a estar agradecido a Monchi por traerme a Europa y a un grande como es el Sevilla, y mi mejor forma de demostrar que estoy trabajando para el club es en los entrenamientos y los partidos". Al ser preguntado si le gustaría continuar vistiendo la elástica sevillista, explicó que "tiene que ser de mutuo acuerdo" y que "si la gente que se encarga de renovar contratos e incorporar jugadores lo considera, lo analizarán" y si no estará "agradecido de todas maneras".

También tuvo un minuto para hablar sobre como está afectando a la plantilla el estado institucional del club: "Creo que el ejemplo de que el equipo intenta abstraerse de eso, de lo que está pasando, está en el partido que jugamos tan trascendental contra el Krasnodar, que fue un gran partido, de lo mejor de la temporada, y pudimos pasar quedando primeros, y el pasado domingo contra el Girona ganando con autoridad. Eso habla de que el equipo no mira para otro lado, pero intenta hacer su trabajo lo mejor posible y aunque somos parte de ello tenemos que estar concentrados para cuando se solucione".

De esta forma Mercado añadía al despedirse que "espera" que "se solucione porque las cosas fluyen mejor si todo está en calma".