André Silva: "Me encanta jugar aquí en el Sevilla"

El Sevilla está siendo el trampolín que necesitaba André Silva para olvidar una mala campaña en el Milan y reecontrarse con el espectacular nivel goleador que exhibió en el Oporto. Líder de la vanguardia blanquirroja, con nueve goles (ocho en Liga y uno en la Copa del Rey), y gran referente de una Portugal sin Cristiano Ronaldo en la Liga de Naciones, el ariete de 23 años sólo ha necesitado poco más de un tercio de temporada para reivindicarse y disipar las dudas que pudiera haber en Nervión acerca de abonar los 39 millones de su opción de compra.

El de Baguim do Monte pasó en la madrugada de ayer por los micrófonos de la Cadena Ser y volvió a demostrar su clara predisposición a seguir en el Sevilla, ya que se ha quedado embrujado por el ambiente de Nervión: "Me encanta jugar aquí en el Sevilla, pero nadie sabe que puede pasar en el futuro. Sólo pienso en dar el máximo mientras esté aquí".

En su buen momento de forma y en su deseo de continuar como sevillista influyen de manera decisiva un estilo de juego que se adapta a la perfección a sus características y un entrenador que le considera una pieza vital en sus planes. Para el míster soriano y para el equipo, André Silva sólo tiene elogios. "Machín pelea con el resto de equipos de LaLiga viendo al Sevilla como un grande. No piensa que seamos un equipo más pequeño. Piensa en conseguir cosas grandes", señaló, al tiempo que consideró "posible" mantenerse en la pelea con los de arriba. "Nosotros no estamos aquí de acompañamiento, queremos ganar cosas", manifestó.

También fue preguntado el luso por el ambiente de los derbis en la capital andaluza y, en este sentido, consideró que se vive con más intensidad que el de Milan, que conoce por su paso por el equipo 'rossonero'. "Desde el primer día que llegué a Sevilla sentí la rivalidad que hay con el Betis, que es casi 'de vida o muerte', que se me entienda bien", aclaró. "Es diferente al Milan-Inter, allí hay mucha gente en Italia, pero aquí es que no se pueden ni ver", agregó el '9' sevillista, quien también señaló las principales diferencias que ha encontrado en el fútbol español con respecto al italiano: "La Liga de Italia y la española son muy distintas. Allí se defiende mucho y aquí a todos los equipos les gusta tener la pelota. Yo me puedo adaptar a cualquier fútbol por mis cualidades".

Antes de finalizar la entrevista, no podía falta la pregunta del millón, sobre todo después del debate que ha generado la entrega del Balón de Oro al madridista Luka Modric. Para André Silva,"el mejor de LaLiga es Messi, pero el mejor del mundo es Cristiano".