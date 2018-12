Caparrós: "Muriel tiene mercado y lo quieren"

Joaquín Caparrós ha repasado en Radio Marca hoy la actualidad del Sevilla a poco más de diez días para que se abra el mercado de enero. El utrerano sigue firme en sus convicciones y no está ansioso porque llegue el 1 de enero. Para que lleguen futbolistas, tendría que haber salidas. "Si no hay entradas lo mismo no es bueno que haya salidas. Nuestra idea es, si viene alguien, que estuviera aquí incluso ya, pero no es fácil. Se negocia con clubes, agentes y jugadores, pero nada es sencillo, aunque es verdad que somos un club muy apetecible para la mayoría de los jugadores. Buscamos dos perfiles, de rendimiento inmediato y a otros de margen de mejora. Si no viene nadie no será por una cuestión económica", ha indicado.

El director de fútbol está más que satisfecho por cómo van las cosas y no descarta al Sevilla en la lucha por el título: "Cuando vas a planificar, los objetivos se marcan en junio o julio y se consiguen o no en mayo del año siguiente. Tenemos que esperar al final. A día de hoy estamos contentos en todos los aspectos. El cuerpo técnico, el entrenador, la plantilla€ todos están teniendo un buen rendimiento. Tenemos nuestras opciones para aspirar a lo máximo y la ilusión de quedar lo más alto posible. No descarto nada en el fútbol y menos con la cantidad de puntos que quedan en juego. No descarto a nadie en la pelea".

Sobre Muriel, Caparrós aclaró que "tiene mercado y lo quieren, pero no hay nada concreto", mientras que pronosticó que Gonalons "lo mismo está con el grupo a finales de enero". En cuanto a las renovaciones de Sarabia y Banega, hoy se ha mostrado más optimista: "Estamos deseosos de renovar a Sarabia. Creo que se hará esa renovación y también la ampliación de contrato de Banega. Valoramos muchos a estos dos jugadores y soy optimista".

Caparrós también fue preguntado por el tema institucional y consideró que desde arriba le transmiten tranquilidad y que el estadio y la ciudad deportiva no se tocan: "Las de Francisco Guijarro hoy son declaraciones muy importantes que todos los sevillistas queríamos oír de los accionistas. Me lo creo, porque es impensable que nuestro estadio se vaya de ahí y si lo dicen ellos y me lo dice personalmente el presidente, nos tiene que dar tranquilidad que nuestro estadio y nuestra ciudad deportiva estén donde tienen que estar"