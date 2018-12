La defensa de Sevillistas Unidos 2020

"El Sevilla no se vende", gritan los sevillistas desde que la Junta General de Accionistas del pasado 10 de diciembre pusiera de manifiesto muchos de los aspectos avanzados días antes por este diario, cuando el reportaje 'La venta del Sevilla, al descubierto' arrojó algo más de luz sobre los movimientos especulativos que se venían produciendo durante los días previos a la citada junta, que ha despertado una ola de manifestaciones y de descontento por parte del sevillismo, que tanto frente al Krasnodar, en la Europa League, como ante el Girona, en LaLiga, ha mostrado su rechazo a la posible venta del club a un grupo de capital extranjero o externo a Nervión.

El pasado 10 de diciembre quedó patente, junto a muchas otras cosas, la existencia de una sociedad, Sevillistas Unidos 2020, que ha actuado como socio del actual presidente José Castro, adquiriendo un 5% del paquete accionarial del club que ha fortalecido la figura del empresario utrerano ante sus contrarios en la guerra por el poder de la entidad que se viene viviendo en el seno de la entidad desde años atrás. ¿Pero quiénes son Sevillistas Unidos 2020? Así lo explicó el propio presidente José Castro durante la junta: "Para tener esa mayoría y mantener la estabilidad nuestro grupo ha comenzado también a comprar. 22 personas más se han adherido a nuestro grupo a través de Sevillistas Unidos 2020 y ya controla el 5%, por lo que podría tener un miembro en el Consejo (como así ha acabado siendo)". Es decir, 22 inversores que, por una u otra razón, han apostado por el Sevilla FC y por Castro, siendo el abogado madrileño Andrés Blázquez Ceballos quien ha encabezado la compra de acciones incluso el mismo día de la junta en el Hotel Los Lebreros y quien actúa como apoderado y cabeza visible de la misma. ¿Será también el futuro consejero que represente a Sevillistas Unidos 2020 en el consejo de administración sevillista? Intentamos ponernos en contacto con él.



Andrés Blázquez, "en Ucrania"

Tras mucho indagar sobre la oscura figura del letrado Blázquez Ceballos, quien no es sólo apoderado de Sevillistas Unidos 2020, descubrimos que también es administrador único de la sociedad Providence Group Spain, afincada en Alcobendas (Madrid). Tenemos un teléfono de contacto. Tras identificarnos correctamente como periodistas, llegan unas excusas que, por esperadas, no dejan de sorprender: "No se encuentra, salió de viaje a Ucrania". ¿Ucrania? ¿Tendrá algo que ver con Sevillistas Unidos 2020 y, por tanto, con el Sevilla FC? Una duda que queda sin respuesta, pues tras varios días intentando contactar con el singular letrado nos topamos siempre con su ausencia en boca de una señora del Este y con un mal español que suponíamos su secretaria y que, finalmente, resultó ser la señora del servicio doméstico. Era su domicilio, no su despacho.

Durante la investigación, llama notablemente la atención, también, que otra de las sociedades de la que el citado abogado ha sido apoderado solidario hasta no hace demasiado tiempo era Global Sung Ventures. ¿Recuerdan la consultoría Latorre y Asociados? Esa que se dedicaba a crear sociedades que posteriormente vendían a terceros, entre ellas Global Kengai, germen de la que posteriormente evolucionó hasta llegar a convertirse hoy día en Sevillistas Unidos 2020. Como publicó ED, todas sus sociedades eran denominadas 'Global...'. Es decir, que el señor Blázquez Ceballos no era la primera vez que utilizaba este 'modus operandi' para facilitar la opacidad de sus sociedades.



Los 22 de 'Sevillistas Unidos 2020'

Ante las dificultades encontradas para intentar cuestionar al señor Blázquez Ceballos sobre Sevillistas Unidos 2020, cambiamos el rumbo de la investigación y nos centramos en los 22 inversores que, en boca del propio José Castro, configuran la sociedad. Lógicamente, partimos de la base de que será prácticamente imposible poner cara a los 22, más después de haber comprobado en primera persona el interés puesto en intentar ocultar sus figuras a la hora de dar forma a la sociedad. Pese a ello, el arduo trabajo realizado a lo largo del último mes y una pizca de suerte (todo sea dicho) nos pone tras la pista de alguno de ellos. ¡Estamos dentro!

Tras los contactos iniciales, la primera pregunta es, lógicamente, sobre la figura del citado letrado y la posibilidad de que sea él, finalmente, uno de los 12 consejeros que formarán el nuevo órgano de decisión del Sevilla FC. Nos encontramos con variadas respuestas, desde que no está decidido aún, hasta que no están facultados para dar esa información y que debe ser el presidente Castro, mejor, quien se postule sobre la figura del letrado. Y eso hacemos, sin respuesta hasta la fecha por parte del utrerano, quien, al parecer, debe sentirse señalado por unas informaciones que no hacen más que hacerse eco de lo que viene produciéndose en torno al Sevilla FC, sin juzgar a nadie ni posicionarse a favor o en contra de ninguno de los actores principales de esta película en la que, no cabe duda, sólo sale perdiendo la entidad sevillista.

Ante el silencio por respuesta de las cabezas visibles, decidimos ganarnos la confianza de nuestros interlocutores y mantener su anonimato, como así siempre ha sido su deseo. Un Sevillistas Unidos 2020 que, como puede comprobar ED, se encuentra ciertamente preocupado por el cariz que han tomado los acontecimientos tras la junta y el descontento generalizado de una afición que, entienden, no está bien informada y, en parte, también está algo manipulada por parte de una minoría que quiere ser protagonista en todo lo que está ocurriendo y que ha orquestado una campaña que poco tiene que ver con el trasfondo de la realidad. Y es que lo que en principio era la creación de una sociedad para la compra de acciones y el apoyo a la gobernabilidad del club, defienden, ha derivado en la venta del club a un grupo extranjero, algo que, como el propio Castro ha hecho de manera pública, niegan rotundamente.

Descubrimos también que entre los 22 inversores que se presuponían extranjeros hay algún sevillano y sevillista; un dato que, por otro lado, tampoco es baladí. De hecho, hemos podido confirmar que alguno de ellos son accionistas del club desde mucho antes de que comenzaran a comprar acciones recientemente de manera masiva, más concretamente desde 1992.

¿El blindaje del Sánchez-Pizjuán y la ciudad deportiva? Ese, aseguran, es el caballo de Troya utilizado por las minorías ante la afición, pues consideran que ni contando con un inversor que adquiriese el 100% del Sevilla podrían disponer de ambos activos: el estadio sólo puede usarse como estadio y la ciudad deportiva jamás podría ser suelo de uso comercial. Es decir, que el patrimonio del Sevilla FC está ya más que protegido por sí mismo. Una defensa (verdad o no) que, eso sí, coincide bastante con lo expuesto recientemente por el alcalde de la capital hispalense, Juan Espadas.

Sevillistas Unidos se defiende y, como ha podido comprobar ED, analiza una situación que se antoja un desagradable caldo de cultivo que intentan suavizar. Quizá sea éste el primer paso para el blindaje que solicitan los pequeños accionistas.