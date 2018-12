André Silva y el derbi: "Nos arbitraron mal, ganaremos en casa"

André Silva es uno de los pilares del Sevilla de Pablo Machín. El delantero portugués ha encajado rápido en una entidad como el Sevilla y quiere seguir creciendo. "Mi objetivo es ser uno de los mejores del mundo", proclama el punta en una entrevista concedida a O Jogo, donde señala que en Nervión tiene lo que le faltaba en Milán: "La diferencia esencial es la confianza. En este momento tengo mucha confianza en mí mismo, me siento importante en el club, siento que las personas me necesitan. Soy un futbolista más suelto, más libre y, por tanto, más feliz".

Al delantero cedido por el Milan le preguntan por muchas cosas, incluida su relación con el bético William Carvalho, que de momento le gana la partida en los derbis. "Somos amigos, cenamos juntos y pasamos algún tiempo juntos. En el derbi perdimos 1-0, pero no fuimos muy bien arbitrados y tuvimos un jugador mal expulsado. Pero en la segunda vuelta es en nuestra casa y vamos a ganar", asegura confiado el delantero.

Gran aficionado a los videojuegos, Silva reconoce que no elige al Sevilla cuando se 'pica' con sus primos. "Me encanta jugar a la PlayStation, pero para ganar no puedo jugar con el Sevilla y por eso me elijo el Barcelona o el Machester City porque el juego del Sevilla no es tan fuerte y mis primos eligen siempre equipos muy fuertes. Como no me gusta perder, tiene que ser así", señala.

Silva no se moja mucho sobre su futuro pese a que la intención del Sevilla es pagar la opción de compra que tiene sobre el futbolista cedido por el Milan. Eso sí, tiene claro que si algún día vuelve a Portugal "sólo jugaría en el Oporto", que es el club del que salió.