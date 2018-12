Jiménez-Riquelme: "Con el sevillismo no puede nadie"

Tercera Vía Sevillista nació hace sólo cinco meses, pero en poco tiempo se ha colocado en primer plano del sevillismo de base, por un mensaje claro y directo que ha calado en la afición. En tan poco tiempo aglutina a decenas de accionistas que le sindicaron sus acciones para ser representadas en la Junta del 10 de diciembre, cuenta con más de mil seguidores en Twitter (su estrategia de comunicación se basa en las redes sociales) y tiene presentada al Pleno municipal del próximo 28 de diciembre una moción que, de ser apoyada por las fuerzas políticas del Ayuntamiento de Sevilla, sería un paso importante para blindar el Estadio Sánchez-Pizjuán y la Ciudad Deportiva Cisneros Palacios. Para conocer sus ideas, entrevistamos a Antonio Jiménez-Riquelme, portavoz de Tercera Vía.

- La Junta de Accionistas ha dejado una profunda fractura en el sevillismo. Pasados ya unos días, ¿qué conclusión saca? ¿La Junta de la vergüenza, la Junta donde dio una nueva lección el sevillismo o ambas cosas?

- Llegó el momento de decir alto y claro que no nos gusta lo que estamos viendo alrededor de nuestro club, como el fondo de inversión buitre, Sevillistas Unidos 2020, ni lo que se ha estado perpetrando desde la misma planta noble del estadio, comprando especulativamente acciones y mercadeando con nuestros sentimientos. Y claro, el sevillismo siempre está cuando se le llama o se le busca. Mal negocio tenernos enfrente para el futuro comprador.

- ¿Siguen temiendo por la venta del club?

- Está claro que lo que llevan proclamando los máximos accionistas en privado durante meses, "que el Sevilla lo venderán a un fondo de inversión", se ha sustanciado con la confección del nuevo consejo.

- ¿Hay buenos y malos o están todos retratados?

- Creo firmemente que todos quieren vender, de la misma forma que sólo alguno de ellos necesita vender.

- Un miembro de Tercera Vía, Antonio Galadí, ha manifestado que "esto sólo lo puede arreglar Del Nido padre cogiendo la bandera de 'el Sevilla no se vende'". ¿Cree usted lo mismo o piensa que la figura de Del Nido genera ya rechazo en el sevillismo?

- En Tercera Vía Sevillista, lo que nos une es nuestro sevillismo a ultranza. Sin ir más lejos, los tres portavoces de la plataforma, Jacinto Angulo, Antonio Galadí y yo, además de pequeños accionistas, somos abonados por debajo del 2.500, por lo tanto Fieles de Nervión. Quiero decir, que entre nosotros hay distintas sensibilidades, gente que les gustaría un Roberto Alés, un Del Nido o que siga José Castro. Lo que tenemos claro es que el que quiera vender nuestra pasión, el Sevilla F.C., no nos representa.

- ¿Trabajan conjuntamente junto a Accionistas Unidos, la Federación de Peñas Sevillistas y medianos accionistas que no están de acuerdo con la venta? - No necesariamente. Cuando en julio nos presentamos en sociedad, tuvimos el ofrecimiento de Accionistas Unidos para integrarnos con ellos, pero no lo creímos oportuno. Indudablemente nuestro fin es común, la defensa del Sevilla F.C., pero tenemos maneras muy diferentes de llegar. Eso no quita que tengamos una correcta relación.

- Con la Federación de Peñas tenemos una muy buena sintonía, tanto es así que agrupamos nuestras acciones con ellos, para alcanzar todos juntos el 6% que permitió incluir los puntos del orden del día en la Junta pasada. Nos da la sensación de que somos la plataforma de accionistas de base menos cómoda para los grandes accionistas€

Además en este periodo de tiempo, hemos contrastado ideas y consensuado algunas acciones con muchos y reconocidos sevillistas como Manuel Fernando o Jesús Parejo.

- ¿Cree que todo el ruido que se está formando y la fuerte oposición de la afición puede afectar al proceso de venta?

- Evidentemente. Soy un micro empresario y por experiencia te digo que jamás metería mi dinero en una sociedad como la nuestra, con esta oposición y negatividad a todo lo que venga de un comprador externo, extraño y ajeno al sevillismo. Ya llegó el momento de poner en una balanza y saber alto y claro qué pesa más, si seis señores que legítimamente quieren vender sus acciones o 39.900 sevillistas que llenamos el estadio, somos socios de esta entidad y pensamos que el Sevilla no se vende.

- ¿Sigue Tercera Vía intentando el blindaje del Sánchez Pizjuán y de la ciudad deportiva a través de los diferentes grupos políticos que gobiernan en Sevilla?

- Sí. Es una gestión que llevamos trabajando siete semanas. Ahora estamos convencidos de que con el apoyo de los cinco grupos políticos representados en el Ayuntamiento, en el próximo pleno del 28 de diciembre saldrá adelante como una moción unánime y liderada por el alcalde, Juan Espadas, que además ya ha declarado públicamente que no permitirá que se especule con los suelos que soportan el estadio y la ciudad deportiva, suelos, no se olvide, para uso deportivo y no de otro tipo.

- ¿Están convencidos de que detrás de todo está la opción de que el Sevilla acabe jugando en el Estadio Olímpico?

- Es posible que alguien lo haya pensado. Hay que ser muy... pero es posible.

- ¿Tienen alguna promesa de que el tema se aprobará en pleno?

- Tenemos el compromiso de que va al Pleno del 28 de diciembre. La aprobación corresponde a las cinco fuerzas políticas que representan a los sevillanos.

- ¿Confía en que los actuales dirigentes den un golpe de timón y decidan aprobar el blindaje negado en la Junta?

- Me gustaría decirte lo contrario, pero espero muy poco ya de los actuales dirigentes. Si se produjese ese blindaje, tendría que ser total y absoluto, sin resquicios. Por ahí anda una propuesta que hicimos en su día a Accionistas Unidos, para que se subiera el porcentaje para la enajenación de nuestro patrimonio al 80% de la Junta. Y hasta hoy...

- ¿Qué le dice la composición del nuevo consejo? ¿Intuye que se trata de un consejo de transición que prepara la venta del club como temen muchos sevillistas?

- Blanco y en botella.

- ¿Cree que el gran error de Castro ha sido su falta de transparencia al no transmitir la realidad a los accionistas?

- Además, es la impresión que nos da a todos. Pero niego la mayor. No admitimos que se venda nuestro club, y punto. El gran error de todos los que pretenden hacerlo, es que pensaban vender el Sevilla y que no nos íbamos a levantar en contra de esta barrabasada.

- ¿Hay otros errores que pueda achacar al actual presidente?

- Desde Tercera Vía siempre nos mostramos a favor de una Junta Extraordinaria ante la gravedad de la posible venta del club. Creímos conveniente que tuviera un único punto del orden del día, dos a lo sumo, tratando monográficamente este tema trascendental para el presente y futuro del Sevilla. Y no queríamos que se metiera junto al resto de puntos de una Junta Ordinaria, porque pensamos que la gestión del día a día del club es modélica, ahí están los datos económicos, financieros y deportivos. Si los mismos miembros del consejo que llevan modélicamente el club son los máximos accionistas que parecen querer venderlo, ¿que interés hay en vender? ¿está claro, no?

- Si Castro explica que vendrá un gran grupo inversor, con solvencia, con la idea de invertir para ampliar la capacidad y cubrir todo el estadio, para hacer un mejor equipo y para que Monchi vuelva, ¿le creería? ¿Le compraría el mensaje la afición o ya ha generado desconfianza?

- Todo eso ya lo han hecho sevillistas de cuna. No necesitamos que venga nadie a explicarnos cómo hacer pentacampeón de Europa a nuestro Sevilla, ni cómo generar recursos para tener grandes cantidades de dinero en el banco, ni necesitamos un mecenas que nos coloque en el 'Top 20' mundial de Europa porque ya lo estamos, concretamente el sexto. En definitiva, el Sevilla, además de todo esto, es una pasión, y las pasiones no se venden.

- ¿Cómo ve el futuro del Sevilla?

- Esplendoroso, como su presente. El Sevilla somos nosotros, todos, y contra el sevillismo no puede nada ni nadie.

- ¿Afectará a lo deportivo o el grado de madurez que está demostrando la afición, criticando a los dirigentes y apoyando al equipo, lo impedirá?

- No tiene por qué. Lo de nuestra afición es la leche. Esa inteligencia de criticar lo criticable antes, al descanso y al final de cada partido y apoyar a muerte al equipo, simplemente lo puede saber hacer la mejor afición, la sevillista, la que no dejará de decir alto y claro que el Sevilla no se vende.