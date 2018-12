Renato: "Mis hijos son sevillistas de corazón"

Renato Dirnei pasa unos días en Sevilla aprovechando la Navidad. El ex del Sevilla, que colgó las botas en el Santos y pasó a ser parte de la directiva del conjunto brasileño, ha pasado por la radio del club para repasar su trayectoria en Nervión y analizar cómo ve al equipo de Machín. "Es un equipo que juega, va por el buen camino, ha hecho una primera vuelta muy buena y ojalá lo mantenga. La segunda vuelta es muy complicada, los de abajo aprietan. Creo que tiene capacidad y buen equipo y ojalá que Machín lo mantenga hasta el final", ha dicho sobre el rendimiento de los nervionenses, a los que ve pelando por LaLiga: "Puede pasar. Nosotros estuvimos casi. Nos faltó muy poquito, en la última jornada aún peleábamos por LaLiga. Todavía puede dar la sorpresa. Hace dos años hizo una magnífica primera vuelta. Ojalá pueda pelear".

Una de las citas que tendrá el brasileño será con Caparrós, a quien tuvo como entrenador. "Me alegré por Caparrós cuando volvió para salvar al Sevilla. Tenía una situación complicada y se quedó como directivo. Me alegro por él, por Gallardo y por Marchena. Agradezco a Caparrós porque mi llegada fue por él y por Monchi", ha comentado un Renato que podría verse con Caparrós para tratar el regreso de Ganso a Brasil.

De su etapa como futbolista en el Sevilla también está en el equipo, pero aún jugando, Jesús Navas: "A Jesús Navas, al niño, le guardo un cariño especial. Me alegré cuando volvió. Ojalá le salga todo bien. Me sorprendió verlo como lateral, pero el niño tiene capacidad para hacerlo bien. Su capacidad física es tremenda".

Preguntado por su mejor momento en Nervión se queda con la UEFA de Eindhoven: "El título con el que me quedo es la primera UEFA. Fue especial para mí y para todos. La noche antes oí mucha música de Brasil para no pensar en el partido. El día del partido estaba con Daniel en la habitación e intentábamos estar relajados. Ya en el autobús la cosa cambia. Tenemos el foco en el partido. En el vestuario nos decimos: 'Hay que sacar la magia hoy, es el partido'. Con Daniel, Luis Fabiano y Adriano intentamos relajar un poco la cosa. A partir del 3-0 empezamos empezamos en el campo a saber que somos campeones. La emoción hay que vivirla. Describirlo... para mí fue muy grande, como cuando logré mi primer título con el Santos. Cuando llegué quise escribir mi nombre en la historia del club, no sólo que Renato ha pasado por el Sevilla. De lo que estoy orgulloso es que el club dio un paso más con mi llegada. Me da alegría ver al club crecer".

Tampoco olvida su gol que resolvió un derbi. "El más bonito de mi carrera fue en el derbi. Me salió bien la jugada. Era el debut de Sobis y marcó dos goles. Hablé con él tras el partido y me decía, 'Renato, es mi debut' y yo le dije, 'sí, pero es mi casa'".

Renato considera a Sevilla su casa y sus hijos también tenían muchas ganas de volver. "Renatinho y Rafael son del Sevilla. Lo tienen en el corazón. Renatinho tenía muchas ganas de ver el estadio. Los dos son sevillistas hasta la muerte", ha explicado un Renato cuyos hijos se hicieron famosos en el Sánchez-Pizjuán pues solían acompañarlo antes de los inicios de los partidos.

Renato es un gran embajador del Sevilla en Brasil: "En Brasil siempre digo que el Sevilla es diferente. Se juega con el club. Lo que ganamos fue por la gente, por la afición. La afición juega con nosotros. Es el jugador número 12, no nos falla, en casa y fuera. Es especial, porque cuando llegas, el cariño es muy diferente a otras partes".