Alberto Moreno da pistas: "Estoy cansado del frío"

El futuro de Alberto Moreno en Liverpool está tocando a su fin, al menos eso es lo que se desprende de sus palabras, anoche, en 'El Transistor' de Onda Cero. "El Liverpool me planteó renovar el contrato, y estamos en ello, pero sí que es verdad que no se ha llegado a ningún acuerdo y el mercado se abre ahora en enero. Mis agentes tendrán que escuchar si tenemos alguna oferta y, nada, esta es mi situación", aseveró el canterano sevillista.

Y es precisamente el Sevilla uno de los clubes que está atento a la situación del lateral zurdo. Hace unos días en ED informábamos que Alberto Moreno había adquirido una casa en Montequinto por valor de medio millón de euros, muy cerca de la ciudad deportiva del Sevilla. ¿Casualidad? Ustedes piensen lo que quieran, pero en el mundo del fútbol las casualidades no suelen ocurrir...

Sea como fuere, el exsevillista fue preguntado sobre la posibilidad de regresar al Sevilla en el verano de 2019 y el jugador se mostró cauto, pues no será hasta el 1 de enero cuando pueda ser libre para negociar su futuro. "No lo sé, habría que ver muchas cosas, que hubiera un acuerdo entre clubes, que yo quisiera irme, habría que verlo todo. A día de hoy no tenemos nada, ni respuesta del Liverpool ni oferta de otros clubes", comentó. Aunque una cosa si tien clara Alberto Moreno: "Volver a España es algo que tengo guardado, estoy cansado del frío".

Por el momento, el canterano trabaja en recuperarse de unos "problemas con la espalda". "Llevo un mes, me ha dicho el doctor que es algo neural y he estado un poco fastidiado, pero bueno, hoy (por el miércoles) ya he podido entrenar. He hecho una sesión yo solo en la ciudad deportiva, porque el equipo jugaba, y este jueves ya entrenaré con el grupo y estaré disponible para Jürgen (Kloop)", ha explicado.

Por último, Alberto Moreno analizó el complicado último año que ha vivido en Liverpool en lo deportivo: "Hace justo un año, estaba en un momento increíble, el mejor de mi carrera deportiva. Lo estaba jugando todo con el Liverpool, tenía confianza, me llamó la selección... Pero me lesioné y estuve dos meses parado. Kloop tiró de Robertson, que lo hizo muy bien y cuando me recuperé Kloop ya no lo podía quitar. Así hasta hoy. En esta pretemporada empezamos los dos al mismo nivel, pero Kloop se decantó por él. Personalmente, no me sentó bien. No perdí el puesto por un fallo, fue porque me lesioné dándolo todo por el equipo. Creo que cuando un jugador que está haciéndolo bien se lesiona, qué menos que darle una oportunidad cuando se recupere. No me gustó cómo me trató, pero mi relación con el entrenador es buena y lo que tengo que hacer es trabajar y estar preparado para cuando el míster quiera. Así es el fútbol".