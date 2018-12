La opción de Mercado y el Santos, en la mesa

Aunque se encuentra en Sevilla de vacaciones, el cargo de director deportivo que ostenta en el Santos da pie a que la presencia de Renato pueda traer consigo alguna cuestión más propia del mercado.

Así, uno de los nombres que podrían salir a la palestra en su conversación con Caparrós es el de Paulo Henrique Ganso, que regresará a Brasil tras abandonar el Amiens, siendo el Santos uno de los clubes que se han interesado.

Su nuevo técnico, además, no es otro que Jorge Sampaoli, que lo pidió para el Sevilla, como a Mercado, a quien desearía volver a tener a sus órdenes, según Marca. El central acaba contrato en junio y no tiene oferta de renovación, pero el Sevilla no estaría por la labor de debilitar una zona donde, al contrario, busca refuerzos.