Mercado: "Ni me ha llamado el club ni le he pedido nada"

Gaby Mercado sigue esperando una llamada del Sevilla y no desaprovecha la más mínima oportunidad para remarcar que se siente muy cómodo y que le gustaría seguir en el club nervionense y en la ciudad -en la que, por cierto, nació su hija-. El central argentino termina contrato el próximo 30 de junio y en sólo tres días será libre para negociar con cualquier club. Por su parte, garantiza profesionalidad y entrega hasta el último día, aunque al mismo tiempo se afana en dejar claro que si no ha renovado, no es porque no haya alcanzado un acuerdo con el club, sino sencillamente porque su teléfono no ha sonado y sobre su mesa no hay oferta alguna.

Así lo ha especificado este viernes en las redes sociales. En su cuenta de Instagram, ha respondido a una publicación de la cuenta Todonoticiassfc, que se hacía eco de una noticia que ponía de relieve las distancias que existen a día de hoy entre lo que ofrece el club y lo que pide el jugador. "Eso es falso, hasta el momento, nadie se comunicó conmigo ni yo he pedido nada. Un abrazo grande", ha escrito Mercado, con tanta cordialidad como rotundidad en su desmentido.

Según una información publicada por Marca, la entidad le estaría ofreciendo un contrato corto, de sólo un año prorrogable en función de una serie de objetivos, mientras que el internacional albiceleste de 31 años, en teoría, querría firmar su último gran contrato en Europa y aspiraría a ampliar su vinculación por tres campañas más.

Desde luego, pase lo que pase finalmente, lo que sí está claro es que a Mercado no le van a faltar equipos donde poder recalar en verano; sobre todo si finalmente no renueva con el Sevilla y sale al mercado estival como agente libre. En River Plate, el club del que los nervionenses le ficharon por 2,5 millones de euros hace casi tres años, sueñan con la vuelta de un jugador que ayudó a los franjirrojos a ganar la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores, amén de otros títulos nacionales.

Según publican varios medios en Argentina, el director deportivo del conjunto bonarense, Enzo Francescoli, y el técnico, Marcelo Gallardo, ya habrían tanteado al entorno del zaguero para que considere la opción de regresar a River siempre que su situación contractual no cambie y pueda llegar libre a medidados de 2019. En declaraciones recientes, Mercado ha dejado clara su postura y entiende que no es el momento de regresar. "Tendría que hablarlo con la familia, que la verdad es que está muy cómoda acá en Sevilla. Por una cuestión de edad y por mi forma de ser, para volver a jugar en Argentina tengo que estar bien físicamente, bien de salud y sentirme importante. No quiero volver y no sentirme bien y cambiar la imagen que dejé cuando me fui. Más adelante se verá lo que pasa, donde continúo y con el tiempo veremos si estamos para volver", aseguró hace sólo unas semanas en una entrevista para Goal.

No obstante, la opción de River y Argentina no es la única que maneja. También tiene abiertas las puertas de la liga brasileña, concretamente las del Santos que ahora dirige Jorge Sampaoli. El técnico de Casilda pidió expresamente el fichaje de Mercado en su etapa al frente del Sevilla y como seleccionador argentino siempre contó con el de Puerto Madryn. La presencia de Renato, director deportivo del Santos, en la capital andaluza hace sólo unos días, ya hizo que se deslizase este posibilidad; pero este interés va muy en serio. Tanto es así que, según Radio Rivadavia, Sampaoli ya le habría telefoneado para saber de sus intenciones e intentar convencerle para que se vuelva a unir a él.