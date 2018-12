Gómez: "Creo que Calero se va a quedar"

Miguel Ángel Gómez, director deportivo del Valladolid, cree que Calero, central pucelano en la agenda del Sevilla, seguirá al menos hasta el final de la temporada pese a que hay clubes españoles y extranjeros, especialmente el Dortmund, en condiciones de afrontar la cláusula de rescisión del zaguero, que asciende a 11 millones de euros.

"Yo creo que se va a quedar. La idea de todos es que acabe la temporada con nosotros. Mi ilusión es darle un poco la vuelta a la situación y que Carlos (Suárez) consiga renovarlo", ha dicho a AS el que fuera miembro de la secretaría técnica del Sevilla. En esa misma entrevista, Gómez afirma que no ha recibido oferta por el defensa. "No, pero si es verdad que en este mundo cuando tanta gente, tantos profesionales del fútbol, gente del negocio, te hacen llegar que va a llegar algo€ los rumores suelen ser la antesala de la noticia. Espero que no salga", ha reiterado.

En otro orden de cosas, Gómez ha ratificado el interés de su equipo en Sergi Guardiola: "Por Enric Gallego no hemos hecho oferta y por Guardiola estamos a la espera. Le queremos. El Getafe tiene que soltarlo y después tendremos que llegar a un acuerdo con el Córdoba. El jugador dice por activa y por pasiva que sólo quiere venir a Valladolid". En caso de que no llegara, una opción podría ser Jesé: "Si no saliera lo de Guardiola se podría reactivar. En verano era un fichaje prioritario...".