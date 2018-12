Jordi Guerrero y la implantación del sistema, los objetivos, la afición, el Sánchez-Pizjuán...

Jordi Guerrero, segundo entranador de Pablo Machín, ha concedido una extensa entrevista a la revista Football Club donde repasa sus inicios en el fútbol, cómo se encontraron los caminos de Machín y de él y sus primeros meses en el Sevilla. Una de las cosas más importantes a su llegada a Nervión era transmistir su propuesta de fútbol y que esta calara en los jugadores. "Cuando planteas el sistema puede haber dudas y aspectos muy concretos en cada posición acerca de qué tiene que hacer cada uno. Teníamos el sistema con muchos matices y bien trabajado, y sabemos qué tiene que hacer cada uno. Por eso es solo transmitirlo. Además, tenemos medios para transmitirlo todo. Los jugadores saben que es un sistema nuevo pero que se está implantando mucho y los futbolistas están encantados con él", explica.

En cuanto a si esa misma idea ha calado en el sevillismo y si se siente identifica con ella, Guerrero se muestra sincero: "Yo creo que la gente disfruta más allá de que hay críticas. Creo que sí, por lo que me llega por la gente de fuera de Sevilla y de aquí. Al final, el sevillista quiere que su equipo gane y que haga un fútbol alegre y de ataque. Y esa es la idea principal con la que trabajamos: Atacar, meter goles y llegar, aunque no siempre se pude hacer porque te lo impiden. Pero por los goles y ocasiones que tenemos, nuestro fútbol es ofensivo y el sevillismo está contento con lo que ve".

Sobre las virtudes y defectos que encuentra en el equipo, Guerrero comenta: "Ahora mismo la mayor virtud con la que contamos es que tenemos un equipo que cree en él. Por encima de todas las individualidades tenemos equipo y eso no tiene que ayudar a llegar a final de temporada lo mejor posible. La mayor virtud son los jugadores que tenemos. ¿Defectos? No lo llamaría así, sino cosas que corregir, que hay muchas. Por eso trabajamos tanto. No las diré porque así nadie me va a tachar de eso, pero hay cosas que corregir. El defecto, no del Sevilla, sino del fútbol, es que se quieren las cosas ya. Y las cosas siempre necesitan tiempo. Un proyecto no es nunca llegar, ganar y vencer. La inmediatez del fútbol es lo peor. No en el Sevilla, sino en el fútbol".

Además, Guerrero habla sobre los objetivos que le gustaría alcanzar con el Sevilla. "Si conseguimos quedarnos unos años es que habremos conseguido cosas buenas como algún título o más de uno. Pero no es fácil, porque la competencia es muy complicada. Si puedes dejar un poco de tu huella y que te recuerden, será que hemos hecho las cosas bien y que algún título ha quedado", dice el preparador, que a su vez admite las buenas sensaciones transmitidas hasta hoy: "Como entrenadores lo que queremos es estar cuanto más arriba mejor. Hasta ahora todo funciona muy bien. En general, es muy interesante que la gente crea en el trabajo que hacemos, en las ideas y en las formas del llevar al grupo. Desde el club y la gente de alrededor se han involucrado muchísimo en el proyecto. Además, contamos con un factor increíble que es la afición. Jugar en el Sánchez-Pizjuán es un delirio. Te quedas con la boca abierta cuando la afición empuja, eso el jugador lo nota muchísimo. Es de las cosas más increíbles que hay aquí.

Con respecto a la primera experiencia en Europa jugando al Europa League, Guerrero asegura: "La verdad es que hay diferencias entre las ligas europeas pero cuando juegas en Europa ya es complicado. Ya es difícil jugar fuera de casa, pero además en Europa un poco más. Y si eres el Sevilla FC más, porque todos quieren ganar al equipo que más títulos tiene. Ese plus les da a los rivales un punto más de competitividad. Ahí es muy complicado, no te puedes fiar. Ese es un paso más complicado que en otras competiciones".

Por último, el técnico no escondió que disputar la próxima temporada la Champions es una ilusión que mantiene intacta: "Nos ilusiona muchísimo. A nivel personal uno puede tener los objetivos que quiera, pero hay que tener los pies en el suelo y ser consciente que estás en un equipo que tiene la capacidad de ganar cosas, pero que está peleando con otros equipos que también la tienen. Es un reto difícil, y el mundo del fútbol es un reto y sólo puede quedar uno. A ver si apuntamos nuestro nombre en alguna de esas competiciones".