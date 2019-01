Los cinco retos para 2019 de Jesús Navas

Año nuevo, ilusiones renovadas. Todo el mundo prepara su lista de propósitos para este 2019 que llega con numerosos frentes abiertos en un Sevilla que dijo adiós al pasado año desde una privilegiada tercera posición en LaLiga y clasificado para jugar los dieciseisavos de final de la Europa League y los octavos de la Copa del Rey, con la Lazio y Athletic como oponentes. En estos ilusionantes duelos desea estar el capitán blanquirrojo, un Jesús Navas que afrontará este nuevo año con cinco retos en su horizonte más inmediato.

1- Olvidar las lesiones

El primer objetivo del jugador palaciego, obviamente, es seguir siendo importante para Pablo Machín y aportar al equipo todo lo que pueda. Para ello, antes debe dejar atrás esas molestias físicas que le han acompañado en la recta final de 2018, justo cuando atravesaba un gran momento de forma. Después de perderse por lesión los duelos ligueros ante Valladolid, Alavés y Valencia, el copero contra el Villanovense y el europeo ante el Standard, reapareció unos minutos ante el Krasnodar, jugó los 90' ante el Girona y salió de titular en la última cita del año en Leganés, donde tuvo que pedir el cambio por una sobrecarga en el sóleo. La idea es estar ante el Atlético y, para ello, sigue un plan de trabajo específico y alternará en los próximos días trabajo por su cuenta con entrenamientos con el resto del grupo.

2- Partido 75 en Europa

Navas, que ya es el futbolista que más veces se ha enfundado la camiseta blanquirroja, aspira a seguir ampliando sus registros en este 2019. Entre ellos, está a sólo uno de cumplir las 75 citas en Europa con el Sevilla. A día de hoy, lleva 74 partidos en Europa con el cuadro nervionense, que reparte entre 42 de UEFA y Europa League, otros 30 de la Champions y 2 de la Supercopa. Muy lejos del canterano están Kanouté y Luis Fabiano, con 52 encuentros continentales. A esos 74 duelos europeos con el Sevilla suma, además, otros 31 (todos ellos de Champions) con el Manchester City, para un total de 105 en su carrera.

3- Llegar a los 700 partidos

A sus 33 años recién cumplidos (el pasado 21 de noviembre) y con contrato en vigor hasta 2021, a Navas le queda cuerda para amasar unos números todavía más impresionantes de los que ya tiene. Por ejemplo, contra el Leganés comenzó ya la cuenta atrás y le quedan sólo nueve partidos para alcanzar la cifra redonda de 700 encuentros en el global de su carrera: 458 con el Sevilla, 154 con el City, 40 con la selección española y 39 con el Sevilla Atlético.

4- Tocar plata

El '16' ya es el sevillista que más títulos ha ganado, con un total de seis, pero ahora sueña con levantar su primer trofeo como capitán del equipo de su vida. En su palmarés lucen ya dos Copas de la UEFA, dos Copas del Rey, una Supercopa de Europa y otra de España que conquistó antes de marcharse al Manchester City, donde amplió con una Premier League y dos trofeos de la Capital One Cup (la Copa de la Liga inglesa) una vitrina en cuyo estante principal lucen el Mundial de 2010 y la Eurocopa de 2012 con España. Es decir, busca su título número 12.

5- Volver a la selección

El más difícil de todos los retos que afronta Navas en este 2019 es el de volver a vestir la 'Roja', ya que Luis Enrique no le llamó cuando no pudo contar por lesión con el madridista Carvajal y el barcelonista Sergi Roberto. Optó por Jonny y Azpilicueta, a pesar de que Navas estaba en las quinielas por su gran arranque. No obstante, si mantiene ese nivel todo es posible. El asturiano ha anunciado que en la próxima lista "habrá novedades" y el palaciego -como Sarabia y Sergi Gómez- estará muy atento.