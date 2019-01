Bailly, Solskjaer y su salario

Este diario desveló en su edición de ayer que Caparrós tenía sobre la mesa el nombre del marfileño Eric Bailly para reforzar el centro de la zaga, y fuentes de la operación han confirmado a ED que el Sevilla alberga un serio interés, hasta el punto de que ya se han producido contactos para conocer la situación del zaguero en el Manchester United y su predisposición para regresar a la Liga española, tras brillar en el Villarreal.

No obstante, estas mismas fuentes advierten de que el alto salario que el futbolista percibe en Old Trafford, tras llegar el verano de 2016 por 38 millones de euros, convierten en compleja esta operación, pues los nervionenses necesitarían que los 'Red Devils' se hicieran cargo de una parte del mismo. Por ello, a día de hoy, no hay nada avanzado en la operación, pero sí ha habido conversaciones embrionarias a la espera de la evolución de otras opciones y también de si el nuevo técnico del United, Ole Gunnar Solskjaer, cuenta con el africano más que José Mourinho.

De momento, le concedió la titularidad en su segundo partido al frente, ante el Bournemouth, y Bailly resultó expulsado por roja directa en el 79, lo que podría mostrarle la puerta de salida. Hasta la fecha, sólo ha disfrutado de 728 minutos en la presente campaña, después de que en la anterior le condicionara una lesión, y en Nervión ven la posibilidad de conseguir una cesión muy interesante.