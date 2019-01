El Leganés se interesa por la cesión de Gnagnon

Joris Gnagnon aterrizó en Nervión en verano como el central más caro de la historia del Sevilla y a día de hoy apenas cuenta para Pablo Machín, que le ha ofrecido pocas oportunidad que, además, no ha aprovechado.

Razón por la que no se descarta una salida como cedido en el mercado invernal para que se adapte al fútbol español. Pretendientes no le faltan al zaguero francés y buena prueba de ello es que el Leganés, según apunta la edición nacional de Marca, estaría interesado en conseguir su préstamo hasta final de temporada para cubrir sus necesidades en la retaguardia.

En Francia también estarían dispuestos a repatriar al central. El Rennes, su exequipo, ya sondeó al zaguero, pero hay más conjuntos que se han dirigido a su agente para conocer cuál es su situación en el Sevilla y su predisposición a volver. En cualquier caso, mientras que no se produzca una entrada será difícil ver partir al internacional sub 21 francés, ya que el Sevilla no anda sobrado de efectivos atrás.