Roque Mesa: "Machín ha sabido manejar las piezas"

El Sevilla FC se enfrentará el próximo domingo al Atlético de Madrid en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Este jueves, tras el segundo entrenamiento del año, Roque Mesa ha atendido a los medios oficiales del club para valorar el parón navideño y analizar el choque que, de lograrse la victoria sevillista, otorgaría a los hispalenses la segunda posición de la tabla.

En cuanto al parón, el jugador canario mostró su lado más familiar. "Siempre el descanso, y más en Navidad, viene bien para estar con la familia y recargar las pilas para lo que viene. En enero van a haber muchos partidos importantes y empezamos con uno difícil en nuestro campo, pero esperamos sacarlo adelante con nuestra gente", indicaba el centrocampista que, con cautela, analizó el próximo encuentro: "Estamos mentalizados, sabemos el tipo de equipo que son y por la clasificación va a ser un partido muy bonito. Hemos estado preparándolo toda la semana muy bien, haciendo cosas para ganarles, que es algo muy difícil. Pero estaremos en casa, en el día de Reyes y buscaremos los tres puntos".

Tan sólo ocho puntos separan al segundo (Atlético de Madrid) del sexto (Real Betis) clasificado, y el difícil encuentro ante el equipo de Simeone puede suponer un punto de inflexión para que el conjunto de Machín siga en lo más alto de la clasificación. "Sabemos que este partido marcará bastante y que gran parte de las opciones para estar en lo más alto pasan por ganar el domingo. Estamos mentalizados en competir porque ellos lo hacen durante los 90 minutos. Todos los equipos saben que aquí es muy difícil sacar los tres puntos y que van a sufrir. Ojalá sufran bastante, porque eso significará que hemos hecho las cosas muy bien", dijo.

Sobre el cambio del equipo que les ha hecho situarse en los primeros puestos de la tabla, el canario se deshizo en elogios para su entrenador: "La clave la tiene el míster. Ha sabido manejar las piezas y se ha hecho una variante táctica tras el partido contra el Getafe que funcionó. A partir de ahí llegaron las victorias y cuando se cambia algo y funciona, hay que mantenerlo. Todos nos hemos acoplado perfectamente a la idea y vamos todos a una". Una idea que ha situado al club hispalense como el segundo equipo más anotador de la categoría y a sólo cinco puntos del liderato: "Estamos en la línea correcta. Al final te pones unas metas y hay que tener paciencia porque aún queda la mitad de la temporada. Estamos en el buen camino y haciendo así las cosas llegarán los objetivos".

También tuvo tiempo para valorar su situación personal, ya que tras perder peso en el esquema de Machín, ha ido recuperando en los últimos encuentros la confianza del entrenador y vuelve a contar con oportunidades de jugar. "Estoy volviendo a tener bastantes minutos y por ello estoy muy contento, con ganas de seguir ayudando al equipo. Quizás al principio de la temporada fueron las circunstancias, las cosas no salían y yo seguía entrenando. Cambió la forma de jugar y ya no contaba tanto y por eso no estaba tan bien, pero así es el fútbol. Yo esperaba mi momento y sabía que llegaría. Cuando se me ha dado la oportunidad intenté aprovecharla y estamos ahí de nuevo. Cuando estás en un equipo tan exigente eso se nota y hay momentos en los que no he jugado tanto, pero he seguido trabajando y respetando a los compañeros", concluyó Roque Mesa.