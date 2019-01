Alberto Moreno: "Ni Caparrós ni nadie del Sevilla me ha llamado"

Alberto Moreno no tuvo minutos en el apasionante City-Liverpool (2-1) de este jueves y el lateral zurdo sigue pasando prácticamente en blanco esta temporada, su última en el equipo 'red' y, a priori, en la Premier League. Y es que el canterano nervionense, por su familia, tiene como objetivo regresar a España el próximo verano, hasta el punto de que, como avanzó ESTADIO, se ha comprado una casa en Montequinto. ¿Implica eso que vaya a volver al Sevilla? Parece probable, pese a que los primeros contactos han sido fríos y a que él dice que nadie le ha llamado aún desde Eduardo Dato.

¿Te ha llamado Caparrós?, le preguntaron anoche en El Larguero. Y, tras un largo silencio, dijo que "no". ¿Ni nadie del Sevilla? "No, no he tenido contacto por nadie", insistió. ¿Ni con otros clubes españoles? "Te voy a ser sincero... Tampoco. Mis agentes no me han dicho nada. No sé nada ahora mismo", dijo un Alberto Moreno que sí parece tener claro que le queda poco en Alfield: "La realidad es que tengo contrato aquí. Me queda poco, pero no sé lo que va a pasar más adelante ni en este mes. Ahora mismo, sólo me centro en el Liverpool y, si viene algo, ya mis agentes hablarán. Si juego, buen; y, si no, pues a animar a mis compañeros, a ver si conseguimos ganar esta Premier, que sería algo muy bonito".

Ya respecto al partido, comentó que se enfrentaban "dos de los mejores equipos de Europa ahora mismo". "Empezó el City fuerte, nosotros intentamos marcar, empatamos... y nos hicieron un tanto que fue el definitivo. Agüero, para mí, es un delantero increíble. Uno de los mejores del mundo. ¿El balón que no entró? Vi al llegar al vestuario que por un centímetro no fue gol, pero se dio así y al final perdimos contra un gran equipo. Eso sí, seguimos primeros y con un gran colchón", explicó.