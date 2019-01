Fiesta en Nervión de cara al domingo

El Sánchez-Pizjuán vivirá hoy una fiesta en Nervión como regalo previo al Día de Reyes que servirá para insuflar energías al equipo de cara al trascendental primer choque del año contra el Atlético de Madrid, en el que los nervionenses podrían recuperar la segunda plaza, ahora a dos puntos de distancia y en propiedad de los colchoneros.

Así las cosas, el Sevilla se entrena esta mañana, a partir de las 12:00 horas, a puerta abierta en el estadio para que todos los aficionados que lo deseen puedan ver en acción a los suyos y los niños puedan disfrutar en estas fechas tan especiales de sus grandes ídolos.

Además, el club anunció ayer que ha preparado una serie de iniciativas que convertirán en más entrañable si cabe esta cita a dos días de que lleguen los Reyes Magos. "Será una jornada festiva para vivir en familia entre los sevillistas, abonados o no, pues todos los aficionados independientemente de su edad tendrán acceso de forma gratuita a las dos gradas que se abrirán, Preferencia y Gol Norte", explica en un comunicado la entidad, que añade: "El objetivo es que todos los sevillistas, los pequeños y también los que no lo son, disfruten desde cerca de los jugadores y sean también protagonistas de este entrenamiento y disfruten del Ramón Sánchez-Pizjuán. No faltarán regalos y sorpresas".

Los propios jugadores del primer plantel blanquirrojo, mediante mensajes en las redes, animaron a acudir al entrenamiento para pasarlo bien y arropar al equipo en vísperas de una cita tan importante. Fueron los casos de Sergio Escudero, Roque Mesa, Jesús Navas y Gabriel Mercado: "Sevillistas, os esperamos a todos en el entrenamiento".