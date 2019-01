Lenglet, Rakitic y Denis 'ayudan' con Munir

En el Barcelona dan ya por perdido a Munir El Haddadi, después de que el delantero marroquí haya rechazado en los últimos días una última propuesta de renovación que le trasladó el club culé, que ya sabe que detrás de esta respuesta negativa hay un principio de acuerdo con el Sevilla para llegar a Nervión el próximo verano a coste cero, ya que su contrato concluye el 30 de junio de este 2019.

Desde la Ciudad Condal, la Cadena Cope informaba ayer de que la entidad blanquirroja y Munir han alcanzado ya un preacuerdo para firmar como agente libre, lo que implica que el norteafricano no se moverá en principio de la disciplina azulgrana en este mercado de enero, a pesar de que clubes como Roma, Nápoles, Schalke, Olympique de Marsella y West Ham, fuera de España, y Betis, Celta y Alavés, en LaLiga, han llamado a su puerta para hacerse con su cesión o un traspaso en esta ventana invernal.

El jugador, por su parte, ya está recabando informes de cómo es la vida en la capital andaluza. Así ha pedido referencias a sus compañeros con pasado nervionense, como Rakitic, Denis Suárez o Lenglet, que le habrían animado a dar un paso decisivo en su carrera. No obstante, desde su entorno más cercano aseguran a ED que no hay nada firmado todavía y que otros postores insistirán por él, aunque en el Sevilla confían en cerrar un acuerdo por cuatro temporadas.

Tras llegar al Barcelona de la cantera del Rayo Majadahonda, este marroquí de 23 años nacido en El Escorial (Madrid), pasó por el Cadete, el Juvenil y el filial culé, antes de dar el salto al primer equipo, con el que ha jugado un total de 52 partidos en los que ha marcado 12 goles, pero donde le está costando mucho encontrar una continuidad que sí encontró en sus cesiones al Valencia, en la temporada 16/17 (36 citas y siete tantos), y al Alavés, en la 17/18 (con 37 encuentros y la notable cifra de 14 dianas).

Este buen rendimiento como babazorro le valió para volver esta campaña a 'Can Barça', donde no ha conseguido convencer a Ernesto Valverde; por lo que confía en que este principio de acuerdo con el Sevilla no tenga consecuencias drásticas para él como estar relegado a la grada en estos próximos seis meses como castigo por no renovar.

Según la prensa catalana, el Barcelona le hizo llegar la misma oferta que ya rechazó Munir hace unos meses: cuatro años y un salario acorde a su rol en el equipo. Lógicamente, es este segundo punto el que no ha convencido al atacante, que cuenta con propuestas más jugosas para emigrar con la carta de libertad en la mano.