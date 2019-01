Morata: difícil, pero no imposible

Morata no está del todo a gusto en la Premier.

Morata no está del todo a gusto en la Premier. UESyndication

Caparrós apunta muy alto. No quiere decir que el tiro vaya a dar seguro en el blanco. Pero, mientras maneja más opciones, el gran objetivo en el visor del utrerano no es otro que Álvaro Morata.

Fue ESTADIO quien desveló esta misma semana que el director de fútbol del Sevilla anda tras los pasos del ex del Real Madrid. E, igualmente, esta redacción se ha puesto ahora en contacto con el entorno del jugador, que no descarta nada, aunque a la vez transmite la tremenda dificultad de una operación con muchas aristas por pulir.

Lo que está claro es que el madrileño no está cómodo en la Premier, y así lo aseguran fuentes cercanas al jugador. Prensa y aficionados del Chelsea critican su olfato goleador (suma 7 goles en 23 partidos), pero lo que pocos explican es que se ha visto lastrado por algunas molestias físicas y, lo que es más importante, no se ha adaptado al estilo de juego que propone Sarri, que le obliga a un desgaste físico con el que no se siente a gusto.

Por todo ello, Morata, a sus 26 años, desea cambiar de aires y relanzar de nuevo su carrera para, entre otros objetivos, volver a la selección. Y ofertas no le faltan. Son varios los clubes que han llamado a sus puertas. No sólo de LaLiga. También en Italia, donde brilló con la Juventus, hay alguno muy interesado. Pero desde el entorno del futbolista también admiten que echa de menos España, de ahí que el Sevilla se presente como una opción bastante apetecible.

Caparrós, por tanto, contaría con el visto bueno del internacional, pero ni aún así se antoja sencillo se desembarco en Nervión. Para empezar, porque el Chelsea desembolsó 66 millones de euros en verano de 2017 (que podrían ser 80 en función de variables) y querría percibir una importante cuantía por la cesión hasta final de temporada. Eso, y que el club hispalense se haga cargo de la ficha del jugador, que percibe en torno a seis kilos netos por temporada; o lo que es lo mismo, aproximadamente a un millón bruto por cada mes que pase en las filas blanquirrojas.

El hándicap económico, aunque en la caja hay dinero, es evidente. Pero, además, también está la vertiente deportiva, pues el Chelsea tampoco quiere dejar salir al madrileño sin antes darle un relevo a Sarri, que habría pedido a Higuaín, quien tampoco ha respondido en el Milan. En este sentido, diarios británicos como The Sun apuntan que el fichaje del 'Pipita' tendría como contraprestación el préstamo de Morata al conjunto 'rossonero', muy de capa caída, aunque también aseguran que Morata preferiría volver al Madrid, de donde no salió muy bien.

Sea como fuere, lo cierto es que el Sevilla va a intentar ser quien se lleve el gato al agua. Para ello, a mediados de la próxima semana está previsto que el agente del delantero se desplace a Londres para mantener un reunión y conocer a ciencia cierta las pretensiones del Chelsea, según Abc.

Su entorno, de momento, aguarda. Alertan de la dificultad, pero también saben que en el mercado, y más en enero, todo puede cambiar en 24 horas...