Voz cantante sin el 'Mudo'

Las estadísticas siempre muestran una parte importante, pero no enseñan nunca el todo. A nadie se le escapa que el rendimiento de Franco Vázquez en sus casi tres años como sevillista está siendo altísimo; ni tampoco que el argentino es una pieza clave en el engranaje de un Pablo Machín que, sin embargo, ha encontrado otras voces cantantes en su plantilla y no ha echado de menos al 'Mudo' cuando no ha podido contar con él por sanción, lesión o simple decisión técnica.

El de Tanti fue expulsado en Leganés, en el último encuentro de 2018, y será baja en las dos próximas jornadas ligueras, la de este domingo ante el Atlético y la de la semana que viene en Bilbao, ante el Athletic. Hasta el momento sólo se había perdido cinco de los 32 encuentros oficiales que suma el Sevilla en lo que va de temporada, hasta ahora, sin consecuencias para el equipo, que ha ganado cuatro de ellos: los dos de la previa europea ante el Zalgiris Vilnius (1-0 y 0-5), el también continental ante el Sigma Olomuc (0-1) y uno de Liga ante el Girona (2-0). El partido restante acabó en empate, ante el Villanovense en Copa (0-0), por lo que las ausencias del 'Mudo' se han saldado hasta ahora sin derrotas.

También suplieron bien sus ausencias Berizzo y Montella (lo jugó todo en la breve etapa de Caparrós) la pasada campaña, pues el Sevilla sólo perdió en tres de los 15 encuentros que jugó sin el internacional albiceleste: en las salidas ligueras ante el Barça (2-1), el Alavés (1-0) y el Eibar (5-1).

Los 13 restantes se saldaron con siete victorias (Spartak, Basaksehir, Getafe, Eibar, Leganés y los dos del Cartagena) y cinco empates (Liverpool, Maribor, Basaksehir, Espanyol, y Deportivo).

En sus tres temporadas en Nervión, el entrenador que más ha sufrido las ausencias de Franco Vázquez fue precisamente el que pidió su fichaje, su compatriota Jorge Sampaoli. El casildense no pudo contar con su concurso en 14 choques oficiales y perdió cinco de ellos, todos a domicilio, ante el Leicester en la vuelta de octavos de la Champions (2-0), contra el Real Madrid en Copa (3-0) y en Liga (4-1) y frente a Barça (3-0) y Atlético (3-1) en el campeonato doméstico. Venció en cuatro (Leicester, Málaga y los dos ante el débil Formentera) y firmó tablas en cinco (Lyon, Eibar, Alavés, Sporting y Real Madrid).

Es decir, que, en total, como futbolista blanquirrojo se ha perdido 34 partidos de 143 posibles con un saldo final de 15 triunfos, 11 igualadas y sólo ocho derrotas.